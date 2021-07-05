寵毛大使／幫浪貓也要助人　「拼圖喵」：人好貓才會好！

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走進新北市永和區的小巷弄裡，拼圖喵第一眼讓人看見的是宛如「幼稚園」的外觀，我們走進二樓辦公室旁的貓咪專屬房間，這裡有一隻隻親人又撒嬌的貓咪，看見我們到來全都前來聞聞蹭蹭討摸摸。燒賣就是在眾貓的圍繞下，接受《寵毛網》的採訪。他提到過去一直都很喜歡動物，大約在十年前才第一次養貓咪，後來辭掉原本人人稱羨的高薪工程師工作，投入做自己喜歡的事，他初期創業時經營的是貓咪旅館。不過當他發現有空房時，便思索是否能有更多用途？這時他看見網路分享一隻叫做「白心」的貓咪需要求救，但遲遲無人回應，燒賣憑著一股熱忱立刻將牠接來住，這才明白為何沒有人要照顧這隻街貓，因為牠是一隻「愛滋貓」！
燒賣這才告訴我們，這間房間就是「愛滋貓房」，這裡每一隻貓咪都是愛滋貓，但可別被這個「標籤」嚇到了，貓的愛滋病毒（又叫『貓免疫不全病毒FIV』，主要在貓咪之間透過血液與唾液接觸傷口而傳播，是一種讓貓咪免疫力下降的疾病）不會傳染給人和狗，未發病時就跟一般貓咪一樣，但是很多人都用鐵籠將愛滋貓隔離起來。燒賣不想讓白心一輩子關籠「坐牢」，因此打造「愛滋貓專區」，接收別人不要的愛滋貓，就沒有互相傳染的問題，而這一做就是七年，拼圖喵有多久，白心就住了多久！
拼圖喵成立以來，除了房東贊成燒賣做「生命教育」的理念，鄰居與里長的關切以及許多家人朋友的支持，讓他得以用更全面的思維去經營這間貓咪中途之家，不過也非所有事情都一帆風順。拼圖喵每個月都需要燒掉幾十萬元驚人的成本費用，燒賣早已花光所有積蓄，加上受到疫情影響，既有的捐款額大幅下滑，加上硬體設備與人力已逼近臨界點，因此燒賣開始發展貓咪相關產品，像是「貓便當米」、「貓便當茶」、「順便貓砂」以及「拼圖喵廚房餐包」等，看似極富創意又實用的商品，都是在拼圖喵歷經困難時、不斷調整才研發出來的，因此拼圖喵的每一項產品，背後往往都代表了一段辛苦的血淚故事！
燒賣一邊接受我們的採訪，一邊照顧手邊的貓咪，他很想告訴大家「愛是一種選擇與自由」，你可以不愛動物，但是對每一個生命都應該要有基本的「尊重」，讓彼此有更多空間好好生活。另外他也強調，這樣的尊重也包含「照顧者」的需求，就像「長照議題」裡的老人需要被關心，但往往很多人都忽略照顧者也有無助的時候。燒賣有感而發地表示在接手一些棄養貓咪的個案時，發現有時候不是飼主狠心，而是出於現實生活的壓迫與無奈，讓他深知「貓需要被幫助，但貓奴更需要被支持」，因此他召集一批志同道合的朋友，推出《貓你老師：一個幫助人與貓的中途之家》集資計畫，成為養貓人遇到困難時的求助管道，減少貓咪被棄養的機率，小從養貓遇到的問題與困難，大到貓咪疾病照顧，拼圖喵都用心聆聽並伸出援手給予協助，因為「只有人好，貓才有機會幸福。當貓與人都好，才能真正不讓棄養發生！」。
燒賣也與我們分享最有趣的送養案例，由於愛滋貓送養的困難度極高，但某一次他憑著「加一元多一件」的行銷手法，讓兩隻愛滋貓一起找到新家！原來有一位認養人想要領養對新環境容易感到焦慮的「包子」，燒賣建議對方先帶個性大剌剌的「小書僮Lucky」一起去，一方面有好朋友陪伴能減輕包子的不安，二方面降低新手認養人的挫折感，如果認養人最後確定只養一隻貓，燒賣就將Lucky帶回來。果然不久後認養人表示Lucky每天都睡到翻肚，包子雖然還是緊張但已經在進步，因此傳訊息回覆燒賣決定要留下Lucky，讓他超開心原來這樣的方式可以加速讓更多貓咪找到家！
燒賣也表示，對於同時擔任貓咪與養貓人的「張老師」，是一件極負重任又不容易的事，但是需要一步一步來才能將這個巨大的齒輪推動起來，雖然目前拼圖喵還沒有做到完美，但絕對是一步一腳印地持續進步。他也強調：「照顧貓、照顧動物的人，是需要被體諒的！」他鼓勵大家可以手牽手互相幫忙、用愛去理解彼此的困難，才能幫助更多的街貓，就像拼圖喵的粉專介紹文寫著一句話：「如果說，這裡的喵孩子們生命裡，真的有缺些什麼，那一定是你的愛而已。」（編輯：陳珮瑜）
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