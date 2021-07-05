寵毛大使／幫浪貓也要助人　「拼圖喵」：人好貓才會好！

《拼圖喵中途之家》（以下簡稱：拼圖喵）

拼圖喵

《寵毛網》的訪問下，娓娓道出成立拼圖喵的心路歷程

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▲燒賣接受《寵毛網》的採訪時表示拼圖喵每天一開門，就是一連串的餵飯打掃與醫藥工作，非常忙碌。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

× ▲燒賣接受《寵毛網》的採訪時表示拼圖喵每天一開門，就是一連串的餵飯打掃與醫藥工作，非常忙碌。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

▲「白心」是拼圖喵收留的第一隻愛滋貓，所有的故事都是從牠開始，牠因為得了惡性腫瘤，於5月20日到天上當了小天使，採訪當天燒賣正在替牠清潔口腔周圍、替換圍兜兜。（圖／寵毛網，記者陳珮瑜攝）

× ▲「白心」是拼圖喵收留的第一隻愛滋貓，所有的故事都是從牠開始，牠因為得了惡性腫瘤，於5月20日到天上當了小天使，採訪當天燒賣正在替牠清潔口腔周圍、替換圍兜兜。（圖／寵毛網，記者陳珮瑜攝）

又叫『貓免疫不全病毒FIV』，主要在貓咪之間透過血液與唾液接觸傷口而傳播，是一種讓貓咪免疫力下降的疾病

不會傳染給人和狗，未發病時就跟一般貓咪一樣，但是很多人都用鐵籠將愛滋貓隔離起來。燒賣不想讓白心一輩子關籠

，因此打造

▲燒賣告訴我們，採訪的房間就是拼圖喵的「愛滋貓房」，每一隻貓咪除了有獨立套房以外，還有公共空間，隨時可以出來放飛玩耍！（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

× ▲燒賣告訴我們，採訪的房間就是拼圖喵的「愛滋貓房」，每一隻貓咪除了有獨立套房以外，還有公共空間，隨時可以出來放飛玩耍！（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

「生命教育」的理念，鄰居與里長的關切以及許多家人朋友的支持，讓他得以用更全面的思維去經營這間貓咪中途之家，不過也非所有事情都一帆風順。拼圖喵每個月都需要燒掉幾十萬元驚人的成本費用，燒賣早已花光所有積蓄，加上受到疫情影響，既有的捐款額大幅下滑，加上硬體設備與人力已逼近臨界點，因此燒賣開始發展貓咪相關產品，像是「貓便當米」

▲這裡的貓咪雖然有些生病、有些殘疾，不過卻不影響牠們努力過生活。像是缺一眼的「歐咪」（左）大老遠從屏東上來，當時因為顱內嚴重感染影響眼睛，拼圖喵接手時牠非常虛弱無法動手術，拼命替牠調養身體，才撐得到今天，變成拼圖喵的公關貓，只要有訪客來牠一定會去蹭一輪！（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

× ▲這裡的貓咪雖然有些生病、有些殘疾，不過卻不影響牠們努力過生活。像是缺一眼的「歐咪」（左）大老遠從屏東上來，當時因為顱內嚴重感染影響眼睛，拼圖喵接手時牠非常虛弱無法動手術，拼命替牠調養身體，才撐得到今天，變成拼圖喵的公關貓，只要有訪客來牠一定會去蹭一輪！（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

▲虎斑貓「嘟嘟」個性超好身體又健康，是一隻體型壯碩的貓咪，卻因為有貓愛滋遲遲等不到屬於自己的家。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

× ▲虎斑貓「嘟嘟」個性超好身體又健康，是一隻體型壯碩的貓咪，卻因為有貓愛滋遲遲等不到屬於自己的家。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

▲如果需要到學校進行生命教育課，「Happy」（紙盒內的貓咪）一定是首席小助教，牠不僅不怕新環境，還很包容小朋友。而左後方的黑貓「阿布」則是燒賣看過最個性善良的貓咪，即使被以不正確的姿勢抱抱，牠也會自己喬好位置、不會不賞臉離開！（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

× ▲如果需要到學校進行生命教育課，「Happy」（紙盒內的貓咪）一定是首席小助教，牠不僅不怕新環境，還很包容小朋友。而左後方的黑貓「阿布」則是燒賣看過最個性善良的貓咪，即使被以不正確的姿勢抱抱，牠也會自己喬好位置、不會不賞臉離開！（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

▲拼圖喵看似在幫貓咪，其實還幫助更多貓奴，因為照顧者與貓咪一樣，都需要被關心。而「拼圖喵」的意義，就是希望能將一片片不完整的生命，找到歸屬、拼貼完整！（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

× ▲拼圖喵看似在幫貓咪，其實還幫助更多貓奴，因為照顧者與貓咪一樣，都需要被關心。而「拼圖喵」的意義，就是希望能將一片片不完整的生命，找到歸屬、拼貼完整！（圖／寵毛網，記者陳明安攝）

「照顧貓、照顧動物的人，是需要被體諒的！」

如果說，這裡的喵孩子們生命裡，真的有缺些什麼，那一定是你的愛而已。

（編輯：陳珮瑜）