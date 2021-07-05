老公愛上便當「神秘菜色」！千人眼睛全亮：鋒頭搶過主菜
現代人生活匆忙，其中便當和自助餐就因方便快速且菜色多樣化的特點，深受不少外食族最愛的選擇之一，而最喜歡或討厭的配菜，一直以來都是網路上熱門的話題。對此，就有一名人妻表示，自家老公非常喜歡一道便當菜，但她並不曉得該道菜的名字和烹飪方法，因而上網尋求答案。問題曝光後，立馬有老饕興奮直喊「鋒頭會搶過主菜！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-05 22:23:35
原PO於臉書社團《廚藝公社》上貼出一張便當配菜格的照片，表示自家老公很喜歡吃該道菜，隨後她就好奇詢問「對這道不是很熟，該怎麼做跟使用什麼香料？目前的廚房算租屋大小也能做嗎？」
問題一曝光，立馬有內行人解答菜名為「滷麵輪（豆輪）」，直言「這個好配飯，素食也超優」、「真的很好吃，鋒頭會搶過主菜」、「這道菜真的很好吃！下次我也要煮！哈哈哈」、「我也超愛，只能在素食便當店看得到」、「這是一個看起來很普通但是很下飯的菜XDD」、「這個真的很下飯，原因是～吸飽醬油湯汁」、「卡，我也很喜歡這道菜，很配飯」。
甚至還有老饕分享烹飪撇步，直言「我在便當店做過師父是用滷的，麵輪要先泡一晚等軟後切一半，紅蘿蔔跟麵輪一起放下去滷，八角、醬油、油膏、蔥大概三隻不用切、冰糖少量、薑整隻拍一拍全部一起丟下去滷就好」、「豆輪泡水軟化，請水煮一次清洗比較不會那麼油膩！然後加入醬油、糖、紅白蘿蔔燉煮就好了！」（編輯：陳雅雲）