魷魚體內「透明片」可幹嘛？食客們超不解 驚人用途曝光
「魷魚」在台灣時常拿來被做成許多料理，豐富多樣的口感也讓台灣人非常喜愛，不過近日就有一位網友在網路上表示疑惑「魷魚體內的『透明片』可幹嘛？」對此食客們超級不解，沒想到最後真正的驚人用途曝光，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-06 09:42:31
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「魷魚的透明片可以拿來幹嘛？」的文章表示，「逛YT逛到日本人在切一隻魷魚，切一刀劃開，身體掰開來看，哇中間那個透明塑膠片也太大片了，有沒有中間透明片最後都拿去幹嘛了？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「中藥啊」、「磨做成鈣粉」、「魷魚骨，料好質地輕，堪比碳素鋼，早期都拿去重製成塑膠袋」，甚至有網友開玩笑表示「莫忘海龜，禁用塑膠片」、「放資源回收塑膠類」、「那隻是人工合成的，別吃」、「禁止塑膠片，救救魷魚」、「人類的塑膠製品造成的啊」。
事實上，綜合媒體報導中指出，那塊透明片其實是魷魚體內的骨頭，而清華大學材料系教授吳志明團隊更是利用稻殼和魷魚骨等廢棄物研發出兩種新型複合壓電材料，尤其是主婦們不要的魷魚骨則可製「透明薄膜」，貼在「手機螢幕、電梯開關或門把上」，只要一壓就可殺菌，除了已經登上國際期刊，更開始申請了台、美專利。（編輯：王柏文）