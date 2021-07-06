有蛇出沒　新北動保處防疫期間捉蛇防蛇不停歇

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板橋動物之家近來常接獲民眾通報家中有蛇出沒，常有躲在花園、菜圃或置物櫃下等陰暗處的蛇；防疫期間，為了減少人員在室內的時間，會請民眾在安全的狀態下，使用膠帶反貼在地板上，若有蛇經過可減緩牠的移動速度，也可明確知道蛇的位置，並先以電話確認現場狀態，減少動保員與民眾接觸的時間外，動保員也會確實做好防疫的準備後，才進入民眾家中進行捉蛇作業。
獸醫師黃亭瑄表示，雖然大多蛇類生性害羞，遇到人只想逃不會主動攻擊人，但是跑進民眾家中後，常會被激怒或被踐踏到身體後為自衛咬人；住家、工作場所或經常通行的步道附近，儘量保持乾淨，避免堆放過多物品，讓蛇沒有躲藏的空間，夜間走道、廚房，應有足夠的照明或使用手電筒，避免誤踩蛇類後遭受攻擊。
楊淑方補充，若在家中發現體型小的蛇，可以用掃把、畚斗或有蓋垃圾筒，把牠們掃進去，並移到野外或通知動保處人員前往捕捉，若入侵的是體型較大的蛇，則請民眾緊盯著蛇的動向，並通報動保處派人前往捕捉；呼籲民眾，沒有裝備能保護自己安全時，不要輕易嘗試自行處理，如需通報動物救援及捉蛇案件，可撥打動保處24小時通報電話02-29596353或1999市民專線。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。