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有蛇出沒　新北動保處防疫期間捉蛇防蛇不停歇

▲臺灣常見的無毒蛇類－黑眉錦蛇。（圖／新北市政府動保處提供）
▲臺灣常見的無毒蛇類－黑眉錦蛇。（圖／新北市政府動保處提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-06 10:34:00

三級警戒延至7月12日，防疫期間民眾應避免外出；但天氣轉熱室外溫度上升，也是蛇類活動頻繁的季節，可要預防有時還會有不速之客到家中躲藏喔！

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新北市政府動保處長楊淑方指出，新北市去年捉蛇數量竟有3679件，其中6月捉蛇的數量更是高達632件；提醒居住山區的民眾要特別留意，尤其是陰涼的黑暗處，如車子底下、石塊樹叢中就可能「暗藏蛇跡」，若有發現蛇跡，千萬不可將手伸入黑暗處徒手捉蛇，戶外工作應穿著雨鞋，進入草地使用棍棒打草驚蛇，則可避免慘遭蛇吻。

▲新北市去年捉蛇數量竟有3679件，其中6月捉蛇的數量更是高達632件；圖為動保處人員正使用捕蛇夾控制蛇的行動。（圖／新北市政府動保處提供）
▲新北市去年捉蛇數量竟有3679件，其中6月捉蛇的數量更是高達632件；圖為動保處人員正使用捕蛇夾控制蛇的行動。（圖／新北市政府動保處提供）
 

板橋動物之家近來常接獲民眾通報家中有蛇出沒，常有躲在花園、菜圃或置物櫃下等陰暗處的蛇；防疫期間，為了減少人員在室內的時間，會請民眾在安全的狀態下，使用膠帶反貼在地板上，若有蛇經過可減緩牠的移動速度，也可明確知道蛇的位置，並先以電話確認現場狀態，減少動保員與民眾接觸的時間外，動保員也會確實做好防疫的準備後，才進入民眾家中進行捉蛇作業。

獸醫師黃亭瑄表示，雖然大多蛇類生性害羞，遇到人只想逃不會主動攻擊人，但是跑進民眾家中後，常會被激怒或被踐踏到身體後為自衛咬人；住家、工作場所或經常通行的步道附近，儘量保持乾淨，避免堆放過多物品，讓蛇沒有躲藏的空間，夜間走道、廚房，應有足夠的照明或使用手電筒，避免誤踩蛇類後遭受攻擊。

楊淑方補充，若在家中發現體型小的蛇，可以用掃把、畚斗或有蓋垃圾筒，把牠們掃進去，並移到野外或通知動保處人員前往捕捉，若入侵的是體型較大的蛇，則請民眾緊盯著蛇的動向，並通報動保處派人前往捕捉；呼籲民眾，沒有裝備能保護自己安全時，不要輕易嘗試自行處理，如需通報動物救援及捉蛇案件，可撥打動保處24小時通報電話02-29596353或1999市民專線。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
20.09%79.91%
2021-07-04-2021-07-07
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