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大樓外送區有人棄單　網一看內容物笑：先吸再取走！

▲網友Cloudy Hu與Dolly Siau公司大廳的「外送取貨區」出現尚未被人取走的「棄單」！（圖／網友Dolly Siau、Cloudy Hu授權提供）
▲網友Cloudy Hu與Dolly Siau公司大廳的「外送取貨區」出現尚未被人取走的「棄單」！（圖／網友Dolly Siau、Cloudy Hu授權提供）

文/寵毛網

2021-07-06 20:00:00

誰家的棄單沒取走？網友Dolly Siau日前在貓咪社團分享一張照片，她的同事Cloudy Hu日前分流到公司上班，突然在一樓大廳的「外送取貨區」看見一「多肉生物」沒被取走，Dolly看到照片忍不住笑說：「有人棄單沒取貨~我該取走嗎？」網友一看照片全都笑翻啦！

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▲網友Dolly
▲網友Dolly Siau公司大廳有一隻警衛貓「小橘」，牠雖然是隔壁早餐店的貓，卻喜歡跑到公司大廳巡邏吹冷氣或避寒，不時找人拍屁屁。（圖／網友Dolly Siau授權提供）
在新北市中和區工作的Dolly表示，照片中的「多肉訂單」是這區知名的「樓管小橘」，牠其實是隔壁早餐店養的貓咪，卻很喜歡跑到Dolly公司大樓的大廳吹冷氣與人玩耍，個性親人的牠在上班時間都會坐在警衛櫃台，讓警衛先生笑說大家應該要先跟小橘打卡後再上班。小橘受到整棟大樓人員的喜愛，除了愛貓的警衛會買高級乾乾、罐罐給牠，並在櫃台下放置牠專屬的紙箱保暖，還有一位穿西裝男士每天早上八點都會帶著各種逗貓玩具、小魚乾等陪牠玩耍！

▲小橘喜歡陪警衛大哥散步爬樹，或是待在大廳節慶裝飾前擺姿勢讓大家拍照。（圖／網友Dolly
▲小橘喜歡陪警衛大哥散步爬樹，或是待在大廳節慶裝飾前擺姿勢讓大家拍照。（圖／網友Dolly Siau授權提供）
▲一位穿西裝的男士經常在早上帶著逗貓玩具與零食陪小橘玩耍。（圖／網友Dolly
▲一位穿西裝的男士經常在早上帶著逗貓玩具與零食陪小橘玩耍。（圖／網友Dolly Siau授權提供）
Dolly表示某一次與警衛聊天，得知小橘曾經疑似被偷抱走失蹤了7、8天，再次出現時瘦了一大圈，大家非常不捨趕緊為牠「進補」，果然很快就胖回原有的身材。不過也由於很多人照顧，牠現在變得很挑吃，最愛的仍然是罐罐。而小橘也很喜歡受到注目，之前聖誕節時，大廳擺設聖誕樹裝飾，小橘會挑選中午休息時間站在那裏讓大家拍照，而日前大廳設置「外送取貨區」時，小橘照樣跳上桌面休息，就這麼剛好被同事Cloudy拍了下來！

▲日前Dolly的同事Cloudy目睹小橘躺在外送取貨區，被Dolly笑說：「有人棄單沒取貨~我該取走嗎？」（圖／網友Cloudy
▲日前Dolly的同事Cloudy目睹小橘躺在外送取貨區，被Dolly笑說：「有人棄單沒取貨~我該取走嗎？」（圖／網友Cloudy Hu授權提供）
▲小橘：偶叫的外送罐罐怎麼還沒送來？等到本喵都愛睏惹！（圖／網友Cloudy
▲小橘：偶叫的外送罐罐怎麼還沒送來？等到本喵都愛睏惹！（圖／網友Cloudy Hu授權提供）
網友看見小橘的照片都忍不住笑說：「趕緊抱緊取走」、「先吸完再走啊」、「牠是管區啦」、「牠在等外送送貨來，妳看不出來嗎～、「您的外送員正在桌上」、「應該是在等熊貓，叫了6罐午餐」、「原來可以叫外送虎皮蛋糕」、「難怪上次點的白醬鮭魚義大利麵，打開變奶油義大利麵」。（編輯：陳珮瑜）

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