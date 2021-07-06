逛超商見「詭異餅乾」！眾愣：怎賣這個 熟客狂讚聰明
台灣超商的密度可以說是非常高，可能人在這間超商，走到下一個轉角又有一家，而不論是哪個超商，都有自己獨有的商品，在每個月也都會推出新商品吸引顧客，成為當今民眾生活不可或缺的商家。而近日就有網友分享自己去逛超商時，看到櫃檯販售「詭異的餅乾」，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-06 13:16:41
原PO在「全家便利商店/7-11超商新品好物分享區」貼文指出「今天在全家看到的，我就買了一串回家.....呵呵呵」只見貼出的照片，籃子裡面的牌子寫著「脆皮桶！整串販售99元，還送一杯霜淇淋」，原來這是全家推出的活動，民眾只要購買一條乘裝霜淇淋的餅乾杯，就能獲贈一杯霜淇淋。
貼文一出，網友紛紛回應「怎有賣這個....」、「為何拿出來賣啊，這超好吃」、「我超愛全家霜淇淋，他們餅乾好吃欸，哪間啊」、「可以自己買整桶冰淇淋在家做，想買」、「等等來去我家附近全家看看」、「這超讚的，我超愛吃」、「竟然有單賣餅乾，這脆皮桶超好吃」、「好讚啊，我也好喜歡這個」。
另外，也有網友點出原因「三級警戒不能邊走邊吃，脆皮桶賣不出去啊，只能這樣販售」、「因為不能邊走邊吃，脆皮要過期了」、「因為三級警戒不能邊走邊吃東西，再不銷售要浪費了」、「現在疫情不用餅乾只能用杯子的庫存」、「不能邊走邊吃正解！用這樣行銷又不虧錢，蠻聰明的」。（編輯：張嘉哲）
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