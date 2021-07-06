冷氣剛買一個月！女開7次都出錯 達人驚：快檢查遙控器
炎炎夏日到來，不少民眾早已打開冷氣涼爽一番，但若在此時遇上冷氣故障的情況，相信一定讓人十分崩潰。對此，就有一名女網友指出，自己一個月前剛買了新冷氣，卻發生連續7次自動關機的情形，就讓她崩潰直喊「不知道是不是買到機王了！」對此，就有行家建議趕緊查看遙控器。
編輯中心/綜合報導
2021-07-06 20:14:31
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示自己新買了一台分離式冷氣，卻讓她崩潰直呼「我剛買一個月就想跟它離婚了！」她解釋，今（6）日到現在總共重開了7次，因為這7次冷氣都會突然自動關機，讓原PO無奈抱怨「不知道是不是買到機王了，已經報修了」。
貼文一曝光，就引來不少網友熱議，「真．機王」、「可能它火氣大，不給你吹涼涼」、「一級能效，自動關機最省電」、「0.5級超省電模式」、「一級省電能源」、「超越一級省電裝置了」、「真的省電耶！」、「真正的分離式，妳要和他分離才行」
此外，就有內行人猜測問題，「我家客廳也是分離式冷氣，很好用啊，是不是有按到定時？」、「漏冷媒，自動關機，看遙控器有沒有異常代碼」、「定時關機的設定有看過嗎」、「遙控器電池拔掉或重置一下試試，看看是否搖控氣秀逗了～」、「先檢查遙控器上螢幕確定有沒有其它定時設定符號出現」、「會不會去按到設定時間自動關機」。
不過，也有人建議「保固期報修原廠更換電路板吧」、「還在保固內趕快找原廠來處理阿」、「保固期趕快叫公司來修，這麼新就這樣，應該沒那麼倒楣機板壞掉，比較大的可能性是…安裝失誤導致冷媒漏掉，機子偵測冷媒異常，跳保護關機」、「買到機王了要趕快聯絡廠商」、「如果有保固的話就請趕快找公司的人來看～如果真的是機子的問題他會換給你～如果不是機子的問題他也會幫你處理到好」。（編輯：陳雅雲）