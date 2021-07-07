生小孩、買房會選哪個？網曝絕對答案：一個資產一個負債

生小孩跟買房都是人生大事，若是經濟能無法負荷，絕對不能輕易生下孩子或買下房子。然而，近日有網友就好奇在PTT詢問大家「生小孩跟買房子會選哪個？」結果全場答案幾乎一面倒，紛紛直呼「一個是資產一個是負債！」

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原PO在PTT女孩板以「

生小孩跟買房子會選哪個？

」為題發文，他表示，「兩個好像都是幾百萬的事情，如果都不用一次繳清，就一個月一個月慢慢繳也是以萬在計算的，如果是買房子，不算頭期款那筆好幾百萬，用全額貸去算，養小孩的部分則跟背2X年房貸差不多」，他並好奇詢問大家「這兩種會選哪個？」

▲有網友好奇在PTT詢問大家「生小孩跟買房子會選哪個？」結果全場答案幾乎一面倒，紛紛直呼「一個是資產一個是負債！」（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛曝光心中的絕對答案，「

買房優先」、「如果要選的話...房子吧，小孩要一直花錢」、「房子只會增值，當然選房子」、「絕對是買房，先自己過得舒服了才有空想小孩，不然不生」、「生小孩後悔不能塞回去或賣掉，但房子想賣就能賣，房子可逆小孩無法，買到海砂屋可以告，生出有病的要找誰討」、「房子比較可靠，一個是資產一個是負債！」

不過也有人直言「生養小孩是人生難得的體驗，現在不生以後可能生不出來，房子隨時可以買」、「這兩個都需要衝動，還要考慮就都先不要」、「我看很多是因為小孩子才買房子欸，現在的人都是貸款養家」、「以前沒想買房，有了小孩後就買了」、「養小孩要快樂不容易，台灣太忙了，通常都變成雙方都將就過日子。但偶爾講究一下，日子還不錯有趣。」（編輯：許苡晴）