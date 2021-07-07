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水瓶女有啥地雷踩不得？全場秒揪「1大忌」：判終身出局

▲近日有網友就在PTT提問「水瓶女有什麼雷踩不得？」對此，全場網友秒揪出「1大忌」。（圖／取自pixabay）
▲近日有網友就在PTT提問「水瓶女有什麼雷踩不得？」對此，全場網友秒揪出「1大忌」。（圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-07 11:07:42｜2021-07-07 11:10:13

星座被廣泛應用於詮釋個性與行為模式，而每個星座也都具有不同的特質，有人深信不疑，有人半信不疑，也有人一點都不信這套，總之，星座成了人們茶餘飯後的話題之一。而近日有網友就在PTT提問「水瓶女有什麼雷踩不得？」對此，全場網友秒揪出「1大忌」，認為真的會直接判終身出局！

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原PO在PTT Aquarius 板以「問下，水瓶女有什麼雷踩不得？」為題發文，他請益大家「瓶女能不能舉一條異性一旦踩到，就判終身出局的雷給我們這些瓶粉參考參考呀？」

▲近日有網友就在PTT請益大家「水瓶女有什麼雷踩不得？」結果許多網友紛紛狂指「說謊」。（圖／翻攝自PTT）
▲近日有網友就在PTT請益大家「水瓶女有什麼雷踩不得？」結果許多網友紛紛狂指「說謊」。（圖／翻攝自PTT）
問題曝光，許多網友一致點出地雷禁忌，那就是說謊「說謊+虛偽」、「絕對是說謊！直接終身出局」、「說話不算話、說謊、自以為是」、「說謊、自大、無聊當有趣」、「我的大忌是說謊跟隱瞞」、「說謊、約束、命令、無法溝通」、「說謊、太自以為是是大雷點」。

另還有鄉民直指「被管東管西，什麼都要報備」、「虛偽跟膚淺吧」、「自以為聰明真的超噁心！直接出局」、「人無聊又愛問私人問題，有夠煩！」「一直干涉是最煩的」、「不要強迫她做什麼事，不要下指導棋除非她明確詢問」、「自以為是、一直瘋狂探私事、沒有話題」、「笨沒藥醫，水瓶討厭單細胞生物」、「說謊還好，看等級+1。但是蠢笨到一個程度真的不行」。（編輯：許苡晴）

▲近日有網友就在PTT提問「水瓶女有什麼雷踩不得？」對此，全場網友秒揪出「1大忌」，認為真的會直接判終身出局！（圖／取自pixabay）
▲近日有網友就在PTT提問「水瓶女有什麼雷踩不得？」對此，全場網友秒揪出「說謊大忌」，認為真的會直接判終身出局！（圖／取自pixabay）
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