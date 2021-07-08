房市／光埔外圍這路低價　吸引買方搶看屋

新竹市東區的光埔特區因離竹科園區近、生活機能佳，成為許多園區客的購屋首選，在地房仲表示，若想找總價相對親民的物件，可往光埔特區外圍光復路一段尋找，雖然是屋齡25年左右的中古大樓，擁優良學區、生活機能等優勢。
財經中心/綜合報導
2021-07-08 08:00:00
光埔特區為新竹市的交易熱區，因離竹科園區近，又有好市多、迪卡儂大型賣場，區域內的關埔國小、光武國中也是優良學區，因此房價也隨著需求量高漲而上揚，信義房屋光埔特區店長蔡姍珊進一步說明，光埔特區因為市區素地不多，新案漸少，需求量大推升房價，今年第一季以來，標準的2房物件已至總價1200萬，3、4房物件的總價則已至1500萬至2000萬。
消費者若是想找總價較親民的物件，蔡姍珊建議，可往光埔特區的外圍像是光復路一段一帶尋找屋齡較高的大樓產品，中古大樓的總價較符合首購族的購屋預算，像是近期就有2件位於光埔特區外圍、光復路一段的中古大樓，三房總價1000多萬十分親民，雖然屋齡較高25年，但因有優良學區，因此疫情期間一開放帶看仍吸引25-30組的買方報名分流看屋。
蔡姍珊表示，疫情期間，若是有平易近人的總價、優良學區、地段條件又好的物件，購屋族群還是願意出門看屋，因為光埔特區的區域優勢難以取代，許多園區客還是會鎖定此區域看屋，即使自去年下半年房市熱絡以來，物件漸少，但大多自住客還是願意等待理想的物件。