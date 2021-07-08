房市／鳳山77期多透天　吸外來客目光

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網友也詢問77期的未來發展性如何？不少人認為，77期是鳳山少數有腹地開發的區塊，近期多了許多透天、大樓，加上本身又近國1與台88線，未來發展性應該不錯；也有人就機能方面分析，重劃區本就會吸引人口進駐，該區未來又是大林蒲遷村的地點，人口不是問題，勢必帶動機能，且77期原本就離五甲等既有商圈和學區相當近，頗具發展潛力。
信義房屋五甲店店長楊景淵進一步說明，目前77期主力產品以透天車墅為主，多鄰正路的產品，依地坪大小，總價約1600至2500萬，若未來建商推出社區型車墅，依鄰近重劃區行情推測，總價至少會落在1400至1600萬；區域內另尚有幾棟興建中的大樓建案，以新古屋行情來看，大約每坪落在18至20萬左右。另外，由於是新興重劃區，亦有許多未開發的土地，以最近政府釋出的價格，住宅區每坪已在約38萬左右，當土地價格越來越高、素地越來越少，建商考量成本與利潤，預估推案量也會轉趨以大樓為主。
楊景淵指出，過去南鳳山五甲一帶購屋族多是地緣性強的在地客，如今77期漸漸開始發展，由於新屋供給量比周邊區域來得大，加上總價仍比市中心容易負擔，機能方面，除有國道之外，進高雄市中心大約10至20分鐘車程，對外區客而言均有吸引力，未來可望成為本地、外地客接受度都高的新興住宅區。