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房市／鳳山77期多透天　吸外來客目光

▲77期重劃區鄰近五甲商圈，目前機能仰賴該商圈。（圖／NOWnews資料照片）
▲77期重劃區鄰近五甲商圈，目前機能仰賴該商圈。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-07-08 18:30:00

網友PO文詢問鳳山77期重劃區的優勢，多數人認為近五甲商圈、學區，還有大林蒲遷村人口將進駐，近期有不少透天別墅與大樓建案陸續推出，未來發展性應該不錯。在地房仲業者也認為，77期目前以透天車墅為主力產品，另也有部分正在興建中的大樓建案，由於屋齡、總價條件相較市區仍具競爭力，預估可漸漸吸引外區客鎖定。

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根據高雄市地政局資料，77期重劃區位於南鳳山，面積約34.6公頃，東以保華一、二路為界，西至和成路，北為鳳甲一街，南則至家和八街、紅毛港路、鳳南一路。該重劃區鄰近國1五甲交流道，四周也多開發完成的區塊，因此新興重劃區可望促進該交通節點的土地利用，推進當地發展與繁榮。

網友也詢問77期的未來發展性如何？不少人認為，77期是鳳山少數有腹地開發的區塊，近期多了許多透天、大樓，加上本身又近國1與台88線，未來發展性應該不錯；也有人就機能方面分析，重劃區本就會吸引人口進駐，該區未來又是大林蒲遷村的地點，人口不是問題，勢必帶動機能，且77期原本就離五甲等既有商圈和學區相當近，頗具發展潛力。

信義房屋五甲店店長楊景淵進一步說明，目前77期主力產品以透天車墅為主，多鄰正路的產品，依地坪大小，總價約1600至2500萬，若未來建商推出社區型車墅，依鄰近重劃區行情推測，總價至少會落在1400至1600萬；區域內另尚有幾棟興建中的大樓建案，以新古屋行情來看，大約每坪落在18至20萬左右。另外，由於是新興重劃區，亦有許多未開發的土地，以最近政府釋出的價格，住宅區每坪已在約38萬左右，當土地價格越來越高、素地越來越少，建商考量成本與利潤，預估推案量也會轉趨以大樓為主。

楊景淵指出，過去南鳳山五甲一帶購屋族多是地緣性強的在地客，如今77期漸漸開始發展，由於新屋供給量比周邊區域來得大，加上總價仍比市中心容易負擔，機能方面，除有國道之外，進高雄市中心大約10至20分鐘車程，對外區客而言均有吸引力，未來可望成為本地、外地客接受度都高的新興住宅區。

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