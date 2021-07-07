妻意外摔壞財神爺！隔天「營業額」竟暴跌 他愣：該怎辦
許多店家為了求生意興隆，會在店裡擺放各種招財小物。對此，就有網友分享，老婆打烊時意外摔壞財神爺，但他當時並不以為意，想不到隔天營業額暴跌，讓他相當傻眼，也好奇問「請問這個後續要怎麼處理？」貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-07 21:28:47
原PO在《爆廢公社二館》表示，老婆在昨（6）日打烊時，不小心摔壞他們擺的一尊「太陽能點頭財神爺」，而他聽到後並不以為意，只心想「雖然只是攤頭擺飾，但心裏沒說出的聲音，不知道祂會不會生氣？會不會影響生意？」
沒想到今天營業額突然暴跌，從原本一天5千多的收入，變成收入剩不到5百，老婆見狀也緊張地問「是不是因為我把財神爺打破，生意才變這麼差？」原PO立刻安慰「別想太多啦」。事後，他也發文詢問「我是不鐵齒不迷信的人…總之我現在是信了，請問這個後續要怎麼處理？送去五路財神廟嗎？回收車？黏好繼續擺？要請舞台車跟辣妹團來演嗎？」
貼文曝光後，網友也紛紛建議，「去紫南宮整個搬回家才能彌補財氣的外洩，但從照片來看就只是裝飾品啊」、「財位沒放招財物而已，再找一個水晶或者招財小物放上去就好了」、「別想太多啦，確實是這樣沒錯」、「雖說只是個擺飾，但如果是我，我也會這樣想耶！」、「有心就弄木雕之類吧」、「沒開光的東西不會影響，打破東西只是不小心，工作精神集中點，才不會再次犯錯」。（編輯：許智超）