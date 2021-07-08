包裹突傳爆炸聲！他打開見「果醬」愣了 專家揭背後原因
隨著科技的發達，現在有不少人喜歡在網路上購物，食衣住行育樂可以說是在網購平台都能買到。不過，在大陸有間快遞代收站卻發生爆炸，一旁的老闆還嚇得跳起來，檢查後發現竟是百香果醬，這讓網友傻眼直呼「這果子脾氣有點大」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-08 00:16:37
綜合陸媒報導，在大陸河北滄州有個快遞代收站，老闆當時正在看管包裹、玩手機時，突然聽到很大一聲「砰」，嚇得他從椅子上跳起，起初還找不到爆炸源頭，也擔心是否有爆裂物，直到他查看監視器後才發現「兇手」。
老闆打開一看，裡頭根本沒有爆裂物，而是百香果醬和一罐蜂蜜，他推測原因，可能是百香果醬用密封袋裝，再加上天氣太熱所導致，事後也聯繫買家說明情況。網友看完也紛紛驚呼，「這果子脾氣有點大」、「百香果：瞧我這暴脾氣！」、「暴脾氣的百香果」、「這是什麼原理啊」、「差點以為是個炸彈」、「不止這些，飲料也要注意」。
針對百香果醬爆炸的原因，食品領域專家則解釋，因為百香果是液態的，當溫度升高，微生物發酵產生氣體，而密閉環境中壓力增大，就很容易「爆炸」。而且不管是百香果，還是裝在瓶中的百香果醬都有可能會發生爆炸，所以百香果醬是需要低溫、冰凍保存。（編輯：許智超）