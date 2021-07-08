為何市面上「紅豆芽」很少見？過來人揭內幕：CP值太低了
在台灣豆芽菜相當常見於餐桌上，其中綠豆芽、黃豆芽各自都有一票擁戴者。不過就有網友好奇，為何沒有在外面見過有賣「紅豆芽」的情況？貼文也立刻引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-08 11:27:16
原PO在臉書《廚藝公社》貼出在孩子在家種植的紅豆芽照片，開始好奇「過去常看到大家在發綠豆芽菜，但是為什麼沒有人種紅豆呢？請問紅豆芽菜可以吃嗎？紅豆芽菜口感又是如何？」
隨後立刻有不少內行人跳出解答，「是紅豆種植面積小，農民不划算，所以選擇綠豆、黃豆，而且紅豆芽短、易發葉子」、「因為紅豆成本比較高」、「因為紅豆比較貴、發芽期比較長、又不好照顧」、「紅豆也會發芽呀，但會比綠豆久很多，CP值不高」、「綠豆發芽速度快，紅豆發芽速度慢，你是商人的話，會種哪種來賣?」「口感問題，喜歡的話也是可以吃的，像有的人喜歡綠豆芽但是不愛黃豆芽，有的人偏愛黃豆芽，味道口感都不太一樣」。
另外也有曾經嘗試種紅豆芽的網友分享經驗談，「我種過紅豆還有長出紅豆，拿著約8顆紅豆跟外婆說要煮紅豆湯」、「紅豆我試過，都種壞了」、「我種過，口感有點老」。（編輯：潘毅）