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餐飲業微解封　食藥署公布業者相關防疫措施

▲食藥署表示，餐飲業必須提供隔板等防疫措施，確保顧客用餐社交距離，才能提供內用服務。（圖／NOWnews資料照，桃園市政府秘書處提供）
▲食藥署表示，餐飲業必須提供隔板等防疫措施，確保顧客用餐社交距離，才能提供內用服務。（圖／NOWnews資料照，桃園市政府秘書處提供）

記者張志康/綜合報導

2021-07-08 15:22:08

中央流行疫情指揮中心今（8）日宣布疫情3級警戒延長至7月26日，並同時發布微解封相關措施。為此，食藥署制定公布了「餐飲業防疫管理措施」，在微解封期間，餐飲業必須依循相關措施，保持顧客用餐時的社交距離，才能提供內用服務。

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衛福部食品藥物管理署所制定的「餐飲業防疫管理措施」，重點包括了餐飲從業人員健康管理、餐飲從業人員衛生行為、餐飲場所環境清潔消毒，以及顧客用餐管理、出現確診者應變措施等五大項。

其中，在餐飲從業人員健康管理部分，業者須盤點相關工作人員及造冊、訂定餐飲從業人員分流上班計畫、訂定健康監測計畫(包含人員名單及異常追蹤處理機制)、落實體溫量測、健康狀況監測及定期篩檢、並鼓勵安裝「臺灣社交距離App」。

餐飲從業人員衛生行為方面，業者須加強餐飲從業人員防疫教育訓練，落實戴口罩及勤洗手；外場人員口罩加面罩，內場人員口罩加帽子；保持從業人員用餐距離。

在環境清消方面，業者應訂定環境清潔及消毒計畫、定時執行環境清潔及消毒、增加廁所衛生清潔及消毒頻率。

在顧客用餐管理部分，業者應在店內實施顧客實聯制；落實顧客衛生防護措施，除用餐外全程戴口罩；保持顧客用餐距離；調整供餐方式，以個人套餐、分菜後再上菜、自助餐由專人服務型態為主；管制人流，營業分流，避免人潮擁擠；避免點餐及收付款交叉污染；提供酒精類飲料進行營業時間管制。

萬一餐飲場所發現確診者，則業者應該盤點場所內相關活動人員並完成造冊；擴大風險管控，自主防疫管理；配合疫情調查，接受快篩或核酸檢測。

食藥署表示，所有餐飲業皆須符合上述列規定，若有隔板、採梅花座或可維持用餐時之社交距離，則可提供內用服務。後續將與餐飲業者及地方政府衛生局召開視訊說明會，確保餐飲場所的安全。

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