影／鳳頭鸚鵡亂丟玩具 一邊照鏡子開心跳躍：我真棒！
可以不要這麼鬧嗎？國外有一對飼主因為非常喜歡鳥類，養了一隻夢想中的鳳頭鸚鵡「Harley哈雷」，原本以為可以每天開心賞鳥，殊不知根本養到一隻小屁孩，某天被飼主發現牠將玩具丟滿地，還對著鏡子跳舞，非常開心的模樣彷彿在說：「我真的好棒棒！」。
文/寵毛網
2021-07-08 20:00:00
與哈雷一起住在荷蘭的馬麻Anja安雅表自己非常喜歡鳥類，家中一直都有養鳥，夢想是有一天能夠養一隻鳳頭鸚鵡。終於在2008年時帶回了僅僅八個月大的哈雷，原以為夢想成真應該是一件開心的事，殊不知原來養了一隻小屁孩，哈雷個性相當頑皮，不僅叫聲響亮又吵鬧，還總是把東西弄得一團亂，安雅與家人花了一年時間才搞懂牠的習性。不過愛玩的哈雷可沒有因為長大而變乖，這天牠趁馬麻在家時「放風」出來玩，只見牠將收納箱裡的玩具一個一個叼出來丟到地上，木底板上滿是散落的樂高玩具，哈雷彷彿覺得這樣很有趣，滿意地看了自己的「傑作」之後，先是開心地笑了幾聲，隨後開始對著鏡子裡的自己晃頭晃腦，彷彿在說：「我真的好棒喔！」。 網友看了影片都笑說：「鳳頭鸚鵡真的很聰明」、「感覺就是小屁孩」、「無敵破壞王」、「根本鳥界哈士奇」、「這是一種很夭巴岔的鳥」在這裡也提醒一下這類的鸚鵡雖然很活潑也喜歡跳舞，不過破懷力強，有的會因為過度依賴看不到人就會大聲呼喊，因此要飼養以前一定要三思，現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）