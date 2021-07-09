房市／青埔多獲利了結出場　雙北客承接多

根據官方統計，今年前5月桃園市青埔高鐵特區屋齡大於5年的中古大樓交易量較去年同期增加83%，在地房仲表示，青埔發展較早的大樓已有5、6年屋齡，趁房市熱絡時房屋增值售出，或者置產客獲利了結，來自雙北承接居多。
財經中心/綜合報導
2021-07-09 08:00:00
根據桃園不動產交易E指通統計實價資料，今年1-5月青埔地區屋齡大於5年的大樓交易量走高，共150件，較去年同期增加83%，交易均價25.1萬，而新大樓則走低，交易量265件，較去年同期減少62.2%，交易均價則為31.9萬。
對此，信義房屋青埔A19店店長黃范銘表示，青埔地區屋齡大於5年的大樓之所以交易量成長亮眼的因素是機場捷運A17站周邊、A19站部分區域，發展較早，屋主大多取得成本較低，今年1-5月期間，房市延續熱絡，有換屋需求的自住客趁房屋增值出售，置產客則趁房市多頭時獲利了結，這也是交易量增長的原因。
而另一方面，許多自雙北外溢至青埔的買盤，則看中青埔生活機能日益完善，且屋齡5、6年的社區大樓，歷經新成屋的管理磨合期，住戶間的管理共識明確，公設、管理也更加完善，房價也較親民，與新成屋有價差，因此吸引雙北客承接。
黃范銘舉例，離A19站約走路10分鐘距離的5、6年大樓都很熱銷，社區成交價持續創新高。