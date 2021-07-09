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房市／房屋要耐震　專家說避買三種類型

▲房子的結構安全怎麼挑？專家指出，觀察建物外觀、梁柱也很重要。（圖／NOWnews資料照片）
▲房子的結構安全怎麼挑？專家指出，觀察建物外觀、梁柱也很重要。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-07-09 18:00:00

許多人常疑惑，921地震後興建的社區是否比較安全，應盡量選擇屋齡約20年內的物件？結構技師指出，震後的住宅因法規及電腦軟體程式漸趨成熟，風險相對低，但無論屋齡高低，關鍵仍在設計與施工品質好壞。因此，若有意購買中古屋，較應檢視建築外觀與內部梁柱有無地震造成的45度裂縫，社區的平面配置最好也要四平八穩，避免大U型、大L型、大T型設計。

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結構技師、建築安全履歷協會理事長戴雲發表示，一棟安全的房子，要同時做到「好的設計」與「好的施工」兩件事。921地震前蓋的房子，之所以風險相對高一些，主要是設計階段對避震、耐震的觀念與技術沒那麼進步，電腦設計程式也不那麼完備；而震後，政府公告修正《建築物耐震設計規範與解說》，設計程式工具也漸趨成熟，的確讓房屋整體的結構安全風險較有改善，不過，這也不代表100%沒問題，仍應視每棟房子設計與施工品質而定。

以施工方面為例，戴雲發說，早期加強磚造公寓樓層低、主牆砌得紮實，且面寬僅約4米5左右，牆體多又密，相對能保有基本建築的安全性；反觀目前的鋼筋混凝土大樓，動輒面寬8至12米，樓高更高，且1樓還可能挑高到近2層樓高，又因公設或開放空間使用，1樓牆量非常少，更遑論部分廠商施工品質可能參差不齊。換言之，除了考量屋齡，建築安全品質其實值得購屋族更加重視。

針對有意購買中古屋的買方，戴雲發分享判斷結構安全的小撇步。首先，看房不要只看要買的那一戶，而是應先審視整個社區的平面配置是否四平八穩，盡量避開大U、大L、大T型的建築結構，以避免強烈地震發生時，容易出現扭轉效應，大樓易龜裂或倒塌破壞；其次，再觀察社區大樓外觀四周、梯間、大樑大柱是否有因地震造成的45度斜裂縫；最後，若外牆磁磚特別容易髒，甚至脫落，代表當初使用的建材品質不那麼好，內部施工品質略差的風險也會相對較大。

另外，若鎖定購買新建案，戴雲發指出，房子蓋好後根本看不到內部施工品質，建議買方可盡量選擇有「建築安全履歷」，安全品質透明化的建案，能將每個施工細節都會拍成照片或是影片，一掃描QR code就能看到每一個細節的實作成果，甚至還會舉辦工地施工品質觀摩會，將施工狀況攤開給買方細細觀察，又或是可選擇採用建築4·0耐震系統化工法的建案，對結構安全均較有保障。

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