COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

跟酒吧男回家！她見廁所「女性用品」懂了　1招提醒讚爆

▲有網友在酒吧認識男子後，一起回到對方家，卻在廁所發現女性用品，讓她覺得相當可疑。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲有網友在酒吧認識男子後，一起回到對方家，卻在廁所發現女性用品，讓她覺得相當可疑。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-07-08 19:49:06

現代人交友觀念逐漸開放，若是在酒吧遇到聊得來的對象，就有可能被邀請一起回家，但要搞清楚對方是否有另一半。國外就有名網友在酒吧認識男子，之後便一起回到對方的住處，但她卻發現浴室裡放了女性用品，於是她決定用一招提醒正宮，影片一出也引起網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據英國《太陽報》報導，有名網友「@jdidnbbnjnsbbbrjdididhd0」在《TikTok》表示，她在酒吧遇到一個聊得來的男子，之後答應對方的邀請，一起回到男子的住處，然而，她卻發現男子似乎非單身，因為在浴室裡有擺放整理過的女性用品。

▲原PO在紙條寫下「他出軌」，並將紙條放在衛生棉盒裡，希望正宮能察覺。（圖／翻攝自《@jdidnbbnjnsbbbrjdididhd0》TikTok
▲原PO在紙條寫下「他出軌」，並將紙條放在衛生棉盒裡，希望正宮能察覺。（圖／翻攝自《@jdidnbbnjnsbbbrjdididhd0》TikTok ）
原PO試探性問「廁所的女性用品是誰的」，得到的答案竟是室友的，讓她覺得男子其實打算出軌，為了避免讓正宮繼續受騙，或其他無辜的人成為小三，她決定寫下一張紙條「他出軌」，並把紙條放在衛生棉盒裡，希望正宮能察覺到，之後便用其他理由離開男子家。

原PO也將過程拍下，並說「女孩們，如果你正在看這個，這是一個記號」。影片曝光後，網友也紛紛驚呼，「這男的若是真的有女友就太糟糕了」、「真希望正宮能看到」、「哇！這招真的只有女生才會發現」、「好期待後續會發生什麼事」、「妳真棒！這樣做就對了」，但也有不少人認為，如果這些物品真的是室友的，被這樣誤會很無辜。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
29.09%70.91%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
6.67%93.33%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.58%9.42%
2021-07-06-2021-07-09
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀