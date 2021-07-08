跟酒吧男回家！她見廁所「女性用品」懂了 1招提醒讚爆
現代人交友觀念逐漸開放，若是在酒吧遇到聊得來的對象，就有可能被邀請一起回家，但要搞清楚對方是否有另一半。國外就有名網友在酒吧認識男子，之後便一起回到對方的住處，但她卻發現浴室裡放了女性用品，於是她決定用一招提醒正宮，影片一出也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-08 19:49:06
根據英國《太陽報》報導，有名網友「@jdidnbbnjnsbbbrjdididhd0」在《TikTok》表示，她在酒吧遇到一個聊得來的男子，之後答應對方的邀請，一起回到男子的住處，然而，她卻發現男子似乎非單身，因為在浴室裡有擺放整理過的女性用品。
原PO試探性問「廁所的女性用品是誰的」，得到的答案竟是室友的，讓她覺得男子其實打算出軌，為了避免讓正宮繼續受騙，或其他無辜的人成為小三，她決定寫下一張紙條「他出軌」，並把紙條放在衛生棉盒裡，希望正宮能察覺到，之後便用其他理由離開男子家。
原PO也將過程拍下，並說「女孩們，如果你正在看這個，這是一個記號」。影片曝光後，網友也紛紛驚呼，「這男的若是真的有女友就太糟糕了」、「真希望正宮能看到」、「哇！這招真的只有女生才會發現」、「好期待後續會發生什麼事」、「妳真棒！這樣做就對了」，但也有不少人認為，如果這些物品真的是室友的，被這樣誤會很無辜。（編輯：許智超）
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