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買便當加點「一份青菜」！人妻打開眼神死　網跪：神操作

▲網友叫便當時多點一份青菜，結果打開餐盒一看登時無語，讓大家全笑翻。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲網友叫便當時多點一份青菜，結果打開餐盒一看登時無語，讓大家全笑翻。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-08 21:11:10

台灣便當因為便宜又方便，成為許多民眾填飽肚子的好選擇，且其菜色多元豐富，每天都會更換，即使經常吃也不會吃膩。不過，有位女網友就抱怨，自己在家叫兩份便當和老公一起吃，順便加點一份青菜，結果餐盒送到後打開一看登時傻眼，與老公的爆笑對話也讓網友笑翻。

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該位女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，透露自己用美食外送APP點了兩個便當，再加點一份青菜，準備與老公一起大快朵頤。結果餐盒送到打開一看，不僅每一格菜都長一樣，連加點的那份青菜還是一樣，全部都是滿滿的空心菜。

▲網友的兩個便當以及一份加點的青菜，裡面全部都是空心菜。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書）
▲網友的兩個便當以及一份加點的青菜，裡面全部都是空心菜。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書）
原PO笑稱自己當下就驚叫出聲，老公則是瞄了一眼默默無語。兩夫妻吃著便當，原PO接著詢問老公「你要吃一點我的菜嗎？」老公回答，「嗯，我想應該不用」。畢竟你的菜我的菜都是空心菜，何必分這麼細？原PO後來忍不住灑胡椒調味，老公又吐槽「以為灑了胡椒就會變別的菜嗎？」讓大家笑翻。

網友紛紛在底下留言回覆說，「我超愛空心菜，不過很訝異店家居然全放同一種菜，這什麼神操作哈哈哈哈哈」、「雖然我也蠻喜歡空心菜，但看到這麼多都一樣的就覺得膩了...」、「空心菜吃好吃滿」、「傻眼」、「好鬧喔，笑翻」。

另也有網友建議，「一個拌沙茶醬，一個拌豆腐乳，這樣就有三種口味了」、「有炸醬或XO醬的話，拌一點會不一樣的口味」。（編輯：倪浩軒）

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