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短褲洗完變「拖把」！解體慘況曝　全場笑：按到碎衣功能

▲有網友把新買的短褲拿去洗，結果一打開洗衣機，眼前一幕讓她傻眼了。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
▲有網友把新買的短褲拿去洗，結果一打開洗衣機，眼前一幕讓她傻眼了。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-08 21:45:46｜2021-07-08 22:14:20

洗衣機對於現代人來說非常方便，只要將衣物及清潔用品丟進去，按下按鈕就能洗完衣服，省時又省力。不過，就有網友分享，自己把一件新買的短褲丟進洗衣機洗，怎料，洗完後竟直接解體，讓她看了相當傻眼，貼文一出，也引起網友熱烈討論。

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原PO在《爆怨2公社》表示，她把網購的新牛仔短褲拿去洗，沒想到的是，短褲不但直接解體，洗衣機裡還佈滿黑色棉絮，從照片可以看到，短褲全變成一坨一坨的棉絮，外型看起來更像是拖把，讓她崩潰直呼「到底是丟洗衣機還是碎紙機？也碎的太淋漓盡致」。

▲原PO發現，洗完的短褲竟直接解體，忍不住說「到底是丟洗衣機還是碎紙機！」（圖／翻攝自《爆怨2公社》
▲原PO發現，洗完的短褲竟直接解體，忍不住說「到底是丟洗衣機還是碎紙機！」（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
貼文曝光後，網友們也紛紛傻眼，「怎麼很像拖把或抹布」、「第一次理解紙糊的意義」、「這品質也太惡劣吧，比夜市100誇張」、「洗到爹媽都認不出來」、「褲子太爛？還是洗衣機太強大？」、「已經搞不清楚是洗衣機還是褲子的問題了」、「該慶幸沒有在戶外淋雨，不然應該會光屁股」、「是有碎衣功能的洗衣機吧」、「名副其實的破壞褲」。

另外，也有不少人提到，「要裝洗衣袋，這樣洗衣機就不會有屑屑了」、「是不是忘記調到柔洗？」、「是不是設定到強洗」、「他上面有寫不可以碰水吧」、「有些是不能用洗衣機洗，只能手洗...」、「可能是庫存太久，布料脆化了」、「應該是放很久纖維脆化了」。（編輯：許智超）

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