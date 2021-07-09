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陌生男深夜闖入「上大號」！辣媽一看怒報警　結局卻氣炸

▲有名女子聽到客廳傳來奇怪聲音，甚至還瀰漫著陣陣惡臭，想不到竟是一名陌生男子闖入「上大號」。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
▲有名女子聽到客廳傳來奇怪聲音，甚至還瀰漫著陣陣惡臭，想不到竟是一名陌生男子闖入「上大號」。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-09 00:23:05

小偷闖入民宅的事件頻傳，民眾真的要關好門鎖。近日，英國就有名女子在家入睡後，突然聽到客廳傳來奇怪聲音，甚至還瀰漫著陣陣惡臭，想不到竟是一名陌生男子闖入「上大號」，於是她立刻打電話報警，但員警並不以為意，還嘲笑她一番，讓她感到相當氣憤。

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根據《鏡報》的報導，英國英格蘭西米德蘭茲郡有一位美髮師克莉絲蒂，平時要工作又要照顧小孩，生活過得忙碌又辛苦。某天凌晨2點時，她好不容易睡著，卻突然聽到客廳傳來巨大聲響，因為擔心家裡遭小偷，所以她立刻起來查看。

克莉絲蒂來到客廳，想不到真的有陌生男子闖入，還鬼祟地從廁所衝出來，接著飛奔出家門，她雖然嚇了一大跳，但還是馬上查看家中財物是否遭竊。正當她慶幸沒有任何貴重物品、錢財遺失時，廁所竟飄出一股惡臭，這才知道原來男子闖入的目的，其實是為了上大號。

▲克莉絲蒂聞到廁所傳來一陣惡臭，才知道陌生男子是闖進來上大號。（示意圖／翻攝自《unsplash》
▲克莉絲蒂聞到廁所傳來一陣惡臭，才知道陌生男子是闖進來上大號。（示意圖／翻攝自《unsplash》 ）
克莉絲蒂先將廁所清潔一遍，隨即打電話報警，怎料，員警聽完卻哈哈大笑，還說「你家又沒丟失任何東西，你也沒受傷，這不算犯罪啦」。面對員警如此輕浮的態度，她感到十分憤怒，發文罵「家是每個人的安全空間，有人闖入我家上大號，這對我的隱私無疑造成了侵犯」。

事後，克莉絲蒂的閨蜜透過臉書找到陌生男子的身份，並傳訊息要求道歉，同時將男子資訊提供給警方，希望警方能正視此事認真辦案。貼文曝光後，網友紛紛力挺克莉絲蒂，也認為該名員警的處理態度不佳。（編輯：許智超）

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