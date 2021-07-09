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外送員送餐狂流汗！1舉動他喊噁爆　眾反打臉：這沒問題

▲一名男網友日前發現有外送員在麥當勞取餐時，因為一手拿不完只好將餐點「夾在腋下」，目睹這個行為後也讓他直呼「以後不敢點外送了」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）
▲一名男網友日前發現有外送員在麥當勞取餐時，因為一手拿不完只好將餐點「夾在腋下」，目睹這個行為後也讓他直呼「以後不敢點外送了」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-07-09 15:46:09

外送平台近幾年崛起，天氣炎熱的時候只要動動手指，就能有清涼的冰品和手搖杯送到門口，對不少民眾來說是一大享受。不過日前就有一名男網友經過麥當勞時發現，有外送員因為訂單太多有些拿不動，便將其中一袋夾在腋下，這行為就讓他抱怨對方「身上的汗臭味真的很重，真的很噁」，更表示自己以後不敢訂外送，文章發出後卻遭到不少網友留言打臉。

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原PO日前在社群論壇《Dcard》的美食版發文提到，自己某天經過家裡附近的麥當勞，看到一名外送員正在領取了麥當勞的餐點，但因為消費者似乎點了不少餐點，該名外送員雙手拿不了全部，便其中一袋夾在自己的腋下，這個行為就讓原PO感到不滿「我真的覺得很噁心，你們平常在外面跑外送全身流了那麽多汗，還把客人的食物夾在自己的腋下帶去車上裝，難道為了趕跑多單就這樣對待客人的食物嗎？」。

▲有一名外送員抱怨，表示有客人叫外送到摩鐵，豈料到現場後卻超傻眼，直呼「為什麼不辦完事，再叫外送啊」。（示意圖／翻攝photoAC）
▲有一名網友看見外送員因為取餐時一次拿不完，只好「用腋下夾住餐點」，認為觀感不佳。（示意圖／翻攝photoAC）
接著他更表示「明明就有給你們外送員一個提袋，來讓你們方便將食物從店家提到自己車上的，為什麼不用」，更指出有時候外送員將食物送上門時會飄出異味，「你們身上的汗臭味真的很重，真的很噁」，最後也無奈表示自己不敢再利用外送平台服務點餐了。

然而文章才發出沒多久就引起許多網友不滿，認為他的說法有失公允，「我看過的正職外送員剛好都沒有你說的這種情形，甚至有的超愛消毒，錢都沾滿酒精」、「哪裡都有老鼠屎，奇怪的外送員也不只這位，你不訂還是超多人在訂」、「就互相體諒一下唄，又不是把你的漢堡夾在腋下」、「我是做餐飲的，真正待廚房的哪個不是全身汗，你的食物從一開始就是從『滿身汗』的廚師來的，沒事不要雞蛋裡挑骨頭」。

此外也有網友發現盲點，指出明明餐點外都會附上紙袋，避免餐點受汙損或沾染，若真的擔心也可以自行加買購物袋才對，「麥當勞外面有紙袋應該還好吧，你也可以選擇無接觸取餐」、「最討厭不買袋子，你要人家怎樣拿」、「客人點外送自己不加塑膠袋的誰來送都一樣夾啦」、「沒問題啊，自己叫的餐點比較多的時候，還是自覺一點加購購物袋吧」。（編輯：楊智傑）

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