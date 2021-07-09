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上班「1舉動」被嫌心機重！理由曝光　全場挺：剛好而已

▲有網友透露自已因為一舉動被公司學長抱怨「心機重」，但理由曝光後全場卻一面倒力挺。（示意圖，非文中當事人／photoAC）
▲有網友透露自已因為一舉動被公司學長抱怨「心機重」，但理由曝光後全場卻一面倒力挺。（示意圖，非文中當事人／photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-07-09 17:50:14

踏入職場除了面對繁複工作，平常與同事之間的應對進退更是充滿學問，很多時候人際關係的拿捏，反而是辦公室內最大的課題。就有位網友透露，自已因為「1舉動」被公司學長抱怨心機重，但理由曝光後卻獲得全場一面倒力挺，引發討論。

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該位網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露自己今天上班被一個老學長說心機重，因為原PO在生產的東西上，會做一個屬於自己的小記號。原PO指出，大家生產的東西都一樣，做記號才能避免有瑕疵的找不到是誰，「你推給我我推給你這樣」。

▲知名命理網站《旺好運》就分析，「3星座」天生獨立又孤僻，很嘗被誤會成「最不合群」的人。（圖／取自Pixabay）
▲只是想自保也算心機重嗎？原PO的經驗引發網友熱議。（示意圖／取自Pixabay）
因此被說心機重，讓原PO不禁直呼「只是比較保護自己也沒想害人啊，這樣算心機重嗎？」不過網友一面倒力挺，紛紛留言吐槽老學長，「對他而言你當然心機重啊！出錯了沒辦法找你背鍋」、「看來你已經知道那位會出瑕疵的人是誰了」、「你這樣人家是要怎麼推託責任」、「會說這種話的人99％，就是會找機會衝康你的人」、「懂得保護自己很好啊，很多地方都明文規定要直接做記號才不會找不到是誰出錯該負責的，那個學長只是氣你這樣做他無法甩鍋而已」、「不負責任的人才會覺得別人心機重吧」。

另有許多網友也認為，「別說避免有瑕疵的找不到是誰，改說為自己生產的東西負責，感覺應該就不一樣了」、「會害人叫心機，保護自己叫生存能力」、「智慧用來保護自己，心機用來算計他人」。（編輯：倪浩軒）

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