買新冷氣爽吹！一開地板卻「滑到貓跌倒」　過來人解答了

全台三級疫情警戒延長至7月26日，不少人也因為炎炎夏日在家工作開冷氣圖個涼爽，同時擔憂電費讓人不堪負荷，打算將窗型冷氣換變頻、定頻冷氣等，不過日前卻有網友發現，自家客廳一換冷氣後，磁磚地板卻變得相當滑，「家裡的貓也常常滑倒」，這就讓他難免擔心是否冷氣出了狀況，文章曝光後也吸引不少網友熱烈討論。

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原PO在論壇《Mobile01》發文向網友們求助，他提到自己在家穿的室內拖鞋是常見的藍白拖，客廳地板是長寬各50公分的磁磚地板，但自從幾個禮拜前裝了某牌分離式冷氣後，發現家中客廳明顯變滑了，「穿藍白拖站立，雙腳打開50公分，然後就會滑到劈腿狀態」，原PO更指出這個「災情」就連家中的貓也無法倖免時常滑倒。

▲原ＰＯ換冷氣後觀察數周卻發現家中磁磚變得更滑了。（示意圖／翻攝PhotoAC）

觀察一陣子後，原PO就擔心表示不知道這個現象與冷氣是否有關，「會不會是漏冷媒？空調油混在裡面被吹出來？」，許多網友看完他家中的慘況後也不禁幽默笑回「這……你是認真的嗎？」、「如果是這樣，桌子椅子還有頭髮都會先滑滑的」、「只有我覺得是因為灰塵嗎？」。

至於為何家中客廳發生這種情況，有過來人就解釋可能家中更換冷氣後受到濕度影響，「這是受到濕度影響。我家客廳的60x60拋光石英磚也是一樣，關冷氣時濕度80%，地板會有點黏黏的，摩擦係數高；開冷氣時濕度降到60%，地板變得乾糙光滑」、「應該是太乾燥了，冷氣開的同時，也在對室內空氣除濕」、「我家磁磚滑度的比例，大概是前一天拖地+除溼+開冷氣 > 前一天除溼 > 開冷氣 > 好幾個星期沒拖地+沒開冷氣」，同時建議原PO可以購買防滑墊或是加濕水霧機，或直接關閉冷氣的nanoe功能，「關掉Nanoe功能試試看，nanoe會加濕」。（編輯：楊智傑）