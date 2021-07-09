拌麵用什麼油品醬料才懂吃？老饕點「2天王」：雙眼發亮
全台第三級防疫警戒持續至7月26日，雖然13日起將會適度鬆綁，但目前看來大多縣市還是禁止餐廳內用，民眾在家打理三餐的生活仍要再繼續一段時間。而就有網友表示，在家吃飯時常常用簡單的燙麵、拌麵就當作一餐，接著詢問大家有推薦的拌麵醬料和油品嗎？問題一出，許多老饕紛紛不藏私分享心中的最佳醬料。
編輯中心/綜合報導
2021-07-09 18:50:51
原PO在PTT發文表示，有時候在家懶人病發作，燙麵、拌麵就能當作小份量的一餐。原PO透露自己最常用的拌麵醬料是一般的香油和醬油，若想吃辣就會再灑點辣粉。最後詢問大家，若想升級拌麵用的醬料油品，有什麼推薦的嗎？原PO更笑稱最好是可以讓人「雙眼發亮的那種」。
文章發佈後釣出許多內行網友分享，綜觀鄉民們留言，「鵝油香蔥」和「花椒油」獲得最多推薦，「鵝油，有油蔥的更讚」、「鵝油香蔥＋1」、「鵝油香蔥狂推，和醬油一比一就是小吃店的好吃拌麵了」、「花椒油」、「花椒辣油、香油、醋、花生醬，然後花生敲碎加進去做成紅油拌麵超香超好吃」、「花椒油很棒，中國那邊的比較麻」。
另外也有其他網友點名，「麻辣鍋的鍋底也很好用」、「我的懶人麵是拌橄欖油、葡萄醋、純釀醬油」、「韓國香油是純白芝麻油，很香」、「苦茶油，花生油」、「絕對是胡麻醬」。（編輯：倪浩軒）