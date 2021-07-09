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拌麵用什麼油品醬料才懂吃？老饕點「2天王」：雙眼發亮

▲網友詢問大家「拌麵用的油品醬料，最推薦哪種？」問題一出，讓許多老饕紛紛分享心中的最佳醬料。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲網友詢問大家「拌麵用的油品醬料，最推薦哪種？」問題一出，讓許多老饕紛紛分享心中的最佳醬料。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-09 18:50:51

全台第三級防疫警戒持續至7月26日，雖然13日起將會適度鬆綁，但目前看來大多縣市還是禁止餐廳內用，民眾在家打理三餐的生活仍要再繼續一段時間。而就有網友表示，在家吃飯時常常用簡單的燙麵、拌麵就當作一餐，接著詢問大家有推薦的拌麵醬料和油品嗎？問題一出，許多老饕紛紛不藏私分享心中的最佳醬料。

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原PO在PTT發文表示，有時候在家懶人病發作，燙麵、拌麵就能當作小份量的一餐。原PO透露自己最常用的拌麵醬料是一般的香油和醬油，若想吃辣就會再灑點辣粉。最後詢問大家，若想升級拌麵用的醬料油品，有什麼推薦的嗎？原PO更笑稱最好是可以讓人「雙眼發亮的那種」。

▲有網友在網路上表示「吃火鍋夾肉時別再沾『香油碟』了」，此番言論更讓火鍋店老闆吐露出真實的心聲。（示意圖／翻攝自
▲拌麵用什麼油品才內行？許多老饕紛紛推薦心中正解。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
文章發佈後釣出許多內行網友分享，綜觀鄉民們留言，「鵝油香蔥」「花椒油」獲得最多推薦，「鵝油，有油蔥的更讚」、「鵝油香蔥＋1」、「鵝油香蔥狂推，和醬油一比一就是小吃店的好吃拌麵了」、「花椒油」、「花椒辣油、香油、醋、花生醬，然後花生敲碎加進去做成紅油拌麵超香超好吃」、「花椒油很棒，中國那邊的比較麻」。

另外也有其他網友點名，「麻辣鍋的鍋底也很好用」、「我的懶人麵是拌橄欖油、葡萄醋、純釀醬油」、「韓國香油是純白芝麻油，很香」、「苦茶油，花生油」、「絕對是胡麻醬」。（編輯：倪浩軒）

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是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
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2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
17.65%82.35%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
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90.71%9.29%
2021-07-06-2021-07-09
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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