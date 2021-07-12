房市／林口三井二期動工　中古大樓守3字頭

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信義房屋文化仁愛店店長林宥達表示，林口媒體園區的三井OUTLET二期動工後，周遭住戶討論度很高，未來發展潛力很明確，且有先前三井OUTLET的成功經驗，商業區若發展成形，勢必帶動周邊的住宅區發展。
三井一期與三井二期位於文化二路與文化三路之間，為商業用地，外圍即是住宅用地，大樓密集，其中有許多建設看好林口媒體園區的發展性早已提前布局，林宥達表示，預售案場普遍開價5字頭，部分指標建商也有挑戰6字頭，不過周邊5-15年的中古大樓則仍在3、4字頭，價格很有競爭力。
林宥達表示，屋齡5年內的中古大樓，交易單價約在36-40萬之間，而屋齡10年左右的大樓，則是單價32-35萬之間，屋齡20年的大樓，則是單價25-28萬，其中有些社區大樓因面馬路、商業區，較為吵雜，而若是面公園、面中庭，則居住品質較佳，同一社區大樓可能會有單坪2-3萬的價差。
三井OUTLET二期若完工，與一期連結共有310間店鋪，但林宥達表示，值得注意的是，過去三井OUTLET一期剛開幕時假日湧入人潮、車潮，有一段交通黑暗期，附近住戶也難免會擔心生活品質受打擾，交通規劃是否完善，也是影響居住品質的關鍵之一。
即將解封，網路買方明顯升溫，林宥達觀察，這波疫情來到中後期，許多民眾已習慣與疫情共處，因此開始有人看屋，年輕首購族主要鎖定總價2房1000萬內、3房1500-1600萬的產品，部分高資產客戶也會選擇大三房甚至更大坪數的產品，總價2-3000萬。