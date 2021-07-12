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房市／竹北最貴一條路　這些人愛群住

▲竹北的光明六路東二段為金融聯徵中心統計今年第一季竹縣市房貸金額最高的一條路。（圖／NOWnews資料照片）
▲竹北的光明六路東二段為金融聯徵中心統計今年第一季竹縣市房貸金額最高的一條路。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-07-12 08:30:00

根據金融聯徵中心統計，今年第一季竹北房價最貴位於光明六路東二段，若以平均授信額度回推平均購屋總價約為3335萬，在地房仲表示，光明六路東二段單價行情約4字頭，房價高的原因為近新竹高鐵站，步行可達，加上周遭公園比例為竹北地區最高，許多指標建商推出大坪數、高總價住宅，營造居住質感，也吸引仰賴高鐵一日生活圈的高階主管、企業主、醫生等相繼入住。

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根據金融聯徵中心統計今年第一季房貸申貸資料，竹北市的光明六路東二段為新竹縣市各路段中房價最貴的一條路，平均授信額度為2335萬，若以貸款約7成回推，平均購屋總價約為3335萬。

信義房屋竹北高鐵店店長楊註翔表示，光明六路東二段有2大優勢吸引高收入族群，第一個優勢是近新竹高鐵站，步行就可到達高鐵站，也吸納仰賴高鐵通勤的台北、桃園、台中的台商、企業家、高階主管，也有竹科園區的換屋族群，還有台大生醫園區的醫生置產或自住。

第二個優勢為高鐵特區是竹北公園比例最多的區域，棟距也寬，又有一個最大的公園為水圳森林公園，居住環境舒適，楊註翔表示，也因為綠地多、建地少，因此建商傾向規劃高單價、大坪數的產品，社區質感營造佳。

信義房屋竹北文興店店長陳世光觀察，光明六路東二段一帶已站穩4字頭，新建案都已開價5字頭，因為住民素質高、生活質感佳，中央公園夜晚會點燈，環境與腹地不輸大安森林公園，都曾舉辦草地音樂會、星空電影院等，生活機能也逐漸變好，像是全聯購物中心、超商都陸續進駐。

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2021-07-09-2021-07-13

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是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
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三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

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您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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