房市／竹北最貴一條路　這些人愛群住

根據金融聯徵中心統計，今年第一季竹北房價最貴位於光明六路東二段，若以平均授信額度回推平均購屋總價約為3335萬，在地房仲表示，光明六路東二段單價行情約4字頭，房價高的原因為近新竹高鐵站，步行可達，加上周遭公園比例為竹北地區最高，許多指標建商推出大坪數、高總價住宅，營造居住質感，也吸引仰賴高鐵一日生活圈的高階主管、企業主、醫生等相繼入住。
財經中心/綜合報導
2021-07-12 08:30:00
根據金融聯徵中心統計今年第一季房貸申貸資料，竹北市的光明六路東二段為新竹縣市各路段中房價最貴的一條路，平均授信額度為2335萬，若以貸款約7成回推，平均購屋總價約為3335萬。
信義房屋竹北高鐵店店長楊註翔表示，光明六路東二段有2大優勢吸引高收入族群，第一個優勢是近新竹高鐵站，步行就可到達高鐵站，也吸納仰賴高鐵通勤的台北、桃園、台中的台商、企業家、高階主管，也有竹科園區的換屋族群，還有台大生醫園區的醫生置產或自住。
第二個優勢為高鐵特區是竹北公園比例最多的區域，棟距也寬，又有一個最大的公園為水圳森林公園，居住環境舒適，楊註翔表示，也因為綠地多、建地少，因此建商傾向規劃高單價、大坪數的產品，社區質感營造佳。
信義房屋竹北文興店店長陳世光觀察，光明六路東二段一帶已站穩4字頭，新建案都已開價5字頭，因為住民素質高、生活質感佳，中央公園夜晚會點燈，環境與腹地不輸大安森林公園，都曾舉辦草地音樂會、星空電影院等，生活機能也逐漸變好，像是全聯購物中心、超商都陸續進駐。