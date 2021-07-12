房市／租屋任意漲價　專家教解方

內政部日前發布「住宅需求動向調查」，統計受訪對象最常遭遇的租屋糾紛，包括租金任意調漲、申請相關補貼被刁難、修繕責任判定爭議、戶籍無法遷入。對此，房市專家建議，一開始可將租約拉長，避免房東太頻繁地漲租，其他常發生的爭議，則可盡量在簽約租屋前事先與房東溝通。
財經中心/綜合報導
2021-07-12 18:00:00
內政部針對全台22縣市租金補貼戶祭出問卷調查，提出109年住宅動向需求調查報告，兩梯次共回收5.7萬份有效問卷。調查結果顯示，在曾經遭遇的租屋糾紛中，最常見的依序是租金任意調漲28.8%、申請相關補貼被刁難28.3%、修繕責任判定爭議27.9%、戶籍無法遷入27.2%；若依六都來區分，新北市與台中市都有超過3成受訪者曾遭遇租金任意調漲，台北市則有接近4成遭遇戶籍無法遷入、申請補貼被刁難等問題。
對此，信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，針對租金任意調漲部分，建議事先就與房東將租約打長一點，因為租屋新制去年上路後，住宅定型化租約規範中明訂租賃期間房東不能任意調漲房租；至於其他常見的糾紛，例如能否申請租屋補貼、能否遷入戶籍等，也都建議在租屋前事先向房東溝通、確定，避免承租後雙方才發生爭議。
住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨也表示，租屋所簽訂的契約建議要照內政部公布的定型化租約內容走，較能維護房東、租客雙方權益。假設遇到爭議涉及「基本居住需求」者，則符合解約要件；例如，曾有房客反映租屋處馬桶故障，或是門鎖壞掉，沒想到房東不願意幫忙報修，也不願意房客自行修繕後扣抵租金，由於這已經影響到房客基本的使用，就可以解約，但若是冷氣清潔等尚不影響基本居住需求的修繕，通常不符合解約要件，建議最好仍在簽約前，雙方先明定責任或處理方式，較能避免爭議。