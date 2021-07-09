歹勢！陳其邁：高雄餐廳仍不開放內用

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，陳其邁也進一步表示，相關政策會持續滾動檢討，或許12日、13日後，雙北疫情都還算穩定情況下，就會考慮開放。
中央流行疫情指揮中心宣布全國三級警戒延長至7月26日，但也同時宣布部分場所13日起有條件「微解封」，其中餐飲業只要能落實人員健康管理、有隔板、採梅花座等措施，可開放內用，不過，高雄市經過專家會議討論後決定，「暫不跟進」。
高雄醫學大學教授莊弘毅也在記者會上說明高雄相關運動、教育、觀光遊憩場所的鬆綁措施。他強調，為避免「微解封變一窩蜂」，高雄市三級警戒的「微解封」有三大原則，包括積極管理，有效開放；以戶外、靜態優先；室內積極管理才可開放，而所謂積極管理就是全程配戴口罩、保持社交距離跟提升疫苗接種率，這樣才能有效輕度解封，減輕經濟負擔，並提升社會整體經濟效能跟安全。
高雄長庚紀念醫院胸腔內科教授林孟志在會中也指出，有關餐廳是否鬆綁，中央認為在符合指引下得內用，高雄市專家會議也花了很長時間討論，但考量高雄過去發生過串門子、及台北萬華的群聚感染，都是室內飲食、脫口罩造成的飛沫傳染，因此專家會議建議餐飲業鬆綁「再等等」，可再觀察兩週能否落實防疫指引，再討論能否鬆綁。
陳其邁也兩度向市民道歉，坦言這個決定牽涉很多人，但專家會議建議先觀察一段時間再開放。陳其邁強調，這是一個很困難很困難的決定，我們瞭解到現在，在整個疫情的防治裡面，雙北地區的隱形傳播鏈並無法排除，南北移動確實也還存在風險，也考量防疫措施具體落實，這都是我們非常非常關新的重點，跟大家說抱歉。
至於，開放田徑運動場、戶外羽球及網球場，高爾夫球場也開放，戶外棒球場打擊練習場，選手則專案申請，教練授課前自費快篩，場館廁所及更衣室每15分鐘清消。休閒娛樂設施包括戶外風景區，開放崗山之眼、蓮池潭等，民眾戴口罩、禁止飲食；室內部分貝殼館建議開放80人、月世界服務中心50人，也是戴口罩、禁飲食；兒童遊樂設施及水上遊樂設施仍禁止開放。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。