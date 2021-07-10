機車「座墊凸一塊」幹嘛？他停紅燈心動 眾全驚：爽整路
台灣騎乘機車的人非常多，往往在上下班尖峰路段，車潮都擠滿道路，這也讓台灣有「機車王國」的稱號，而隨著機車數量龐大，其各種能讓機車安全、舒適的配件也紛紛問世。近日，就有網友分享自己在路上遇到一名騎士的座墊中間「凸一塊」，仔細一看用途後，自己也想加裝，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-10 12:46:45
原PO在臉書社團「UberEats/Foodpanda討論區」貼文指出「自己騎車在路上外送時，看到有人機車座墊中間凸一塊，仔細一看才發現這是讓前方騎車的人可以靠在上面，以防止腰痠背痛」是非常適合長時間騎乘機車的上班族或者外送員裝置，相當舒適。
超實用的功能也讓外送員直呼「有誰知道這種『靠腰』的要去哪裡買？老人家我每天跑到腰痠背痛，也不敢靠在大箱上面，想買一個來試試看」貼文一出，網友紛紛回應「對長期騎車的人這個真的必裝欸，爽整路的」、「我也想買，不然都靠著箱子又怕掉了」、「我是直接在座墊上綁一顆小抱枕...」、「我是綁一顆小抱枕在箱子上面....」。
不過，也有內行網友表示「個人建議換一個舒適的座墊1000以內搞定，你裝那塊，我看沒個2千起不來」、「那個裝了不太便宜喔，之前問過，大概要一千八，按照車型不同價格也不同」、「建議不要，用久了座墊下面的塑膠板會裂開」、「買一個護腰試試看吧，真心不騙」。（編輯：張嘉哲）