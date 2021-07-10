買鹹酥雞夾「冷門神物」！她一吃震驚 老饕敲碗：哪裡有
台灣的小吃「鹹酥雞」炸得金黃酥脆，撒上胡椒粉再搭上九層塔香氣逼人，深受不少民眾喜愛，更是許多人的宵夜首選；對此，近日一名女網友在《Dcard》分享，她買鹹酥雞時隨便點了一份年糕，意外發現口味驚為天人，貼文曝光讓老饕們敲碗狂問「哪裡有賣？」
編輯中心/綜合報導
2021-07-10 12:43:07
原PO提到，她在高雄六龜某鹹酥雞店看到有賣長條形的炸年糕，心血來潮點了一份，驚呼「結果一吃驚為天人，外酥內Q，一些胡椒粉點綴，吃完當下只恨自己怎麼不點個兩三份。
原PO對鹹酥雞攤的炸年糕念念不忘，回高雄市區後才發現，住家附近的鹹酥雞店，幾乎都沒有賣炸年糕，苦惱求助廣大網友「想問問有沒有人知道，高雄哪裡有賣這種炸年糕，感激不盡」。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「好特別，第一次看到」、「想知道哪裡有賣＋1」，也有網友好奇詢問「太酷了！那想問問你，他的調味是如何呢？是炸後然後撒胡椒鹽嗎」、「比較好奇的是真的有鹹酥雞店在賣年糕的嗎？」原PO回應「就是炸完撒胡椒鹽！簡單又好吃，一度想買氣炸鍋回來炸看看」，並稱「我也是活了這麼大，第一次看到鹹酥雞店有年糕」。（編輯：賴詠璿）