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「上班壓秒打卡」超不優？過來人吐3種情況：自己要長眼

▲「上班壓秒打卡」超不優？過來人吐3種情況。（示意圖，與本文無關／翻攝Pixabay）
▲「上班壓秒打卡」超不優？過來人吐3種情況。（示意圖，與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-10 14:08:33

不少上班族一旦跨入職場後，面對求職壓力、工作內容和辦公室生態難免會開始逐漸失去當初投入這份職業的熱情，而近日就有網友在網路論壇上表示疑惑「『上班壓秒打卡』是不是超不優？」沒想到就有過來人吐露了3種情況，直言「真的自己要長眼」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「關於上班壓秒」的文章表示，「想問你們一下，你們上班會壓秒嗎？我剛出社會半年，很常壓秒進公司，8點上班，我都會打7：55至7：58的卡，但我從來沒有遲到過，直到今天被經理罵，所以我就想壓秒有嚴重到需要罵人嗎，雖然我知道是我的問題，但就是覺得那麼早去公司也沒有意義」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲有人說出「需和同事交接」、「需要提前準備」和「公司文化」這3種情況最好不要壓線打卡。（示意圖，與本文無關／翻攝Pixabay）
▲有人說出「需和同事交接」、「需要提前準備」和「公司文化」這3種情況最好不要壓線打卡。（示意圖，與本文無關／翻攝Pixabay）
網友們紛紛留言表示「沒遲到就好，誰會想提早進公司啊...提早到我也會先繞去超商買個東西再進去」、「我待過的公司都不會在意這個，反而主管還會讓大家提早半小時到一個小時下班」、「我們是表定8：00上班，但最好7：40到，7：50到的都被罵，不然就被叫去談話，就這2種結果，而且下班不會準時17：00走，16：58開始收東西絕對被釘死」、「一定壓，就不是上班時間，吵什麼吵」、「我之前的公司老闆，上班時間8：30，我8：20到公司打卡，說我態度不好，我真的是？？？我做不到五天就不幹了」、「我也都壓秒啊，問號，那麼早進公司幹嘛，難不成提早上班？有加班費嗎？」。

甚至更有人說出「需和同事交接」、「需要提前準備」和「公司文化」這3種情況最好不要壓線打卡「如果你的工作是需要交接的，就麻煩不要造成別人的不方便」、「遊戲規則『同事不喜歡你，嘴爆，EX：看，每天準時到，跑步帶殺聲；喜歡你，沒看見，不重要，又不會怎樣，要交接的有的習慣提前半小時交接，有的踩點交接」、「我們部門是有規定7：55要開始打掃辦公室啦，提早到也沒有比較多錢」、「我都壓秒有時會不小心遲到兩三分鐘，但我同事都提前半小時，然後老闆明顯不爽我，沒事就沒事，要弄你就有理由，自己真的要長眼」、「護理師8點上班，7：30就要到了，超煩」。（編輯：王柏文）

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