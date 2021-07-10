「上班壓秒打卡」超不優？過來人吐3種情況：自己要長眼

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網友們紛紛留言表示「沒遲到就好，誰會想提早進公司啊...提早到我也會先繞去超商買個東西再進去」、「我待過的公司都不會在意這個，反而主管還會讓大家提早半小時到一個小時下班」、「我們是表定8：00上班，但最好7：40到，7：50到的都被罵，不然就被叫去談話，就這2種結果，而且下班不會準時17：00走，16：58開始收東西絕對被釘死」、「一定壓，就不是上班時間，吵什麼吵」、「我之前的公司老闆，上班時間8：30，我8：20到公司打卡，說我態度不好，我真的是？？？我做不到五天就不幹了」、「我也都壓秒啊，問號，那麼早進公司幹嘛，難不成提早上班？有加班費嗎？」。
甚至更有人說出「需和同事交接」、「需要提前準備」和「公司文化」這3種情況最好不要壓線打卡「如果你的工作是需要交接的，就麻煩不要造成別人的不方便」、「遊戲規則『同事不喜歡你，嘴爆，EX：看，每天準時到，跑步帶殺聲；喜歡你，沒看見，不重要，又不會怎樣，要交接的有的習慣提前半小時交接，有的踩點交接」、「我們部門是有規定7：55要開始打掃辦公室啦，提早到也沒有比較多錢」、「我都壓秒有時會不小心遲到兩三分鐘，但我同事都提前半小時，然後老闆明顯不爽我，沒事就沒事，要弄你就有理由，自己真的要長眼」、「護理師8點上班，7：30就要到了，超煩」。（編輯：王柏文）