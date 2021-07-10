印尼泡麵一包10元超夯！內行抖「隱藏買法」：選對秒賺錢
泡麵因為其便利性的緣故，成為不少人宵夜或者正餐的選擇，而除了本土泡麵以外，國外進口的泡麵也非常多，而說到最便宜的泡麵，絕對不可忘記一包只要8~10元的印尼泡麵，因為價格便宜，深受民眾喜愛。就有網友討論「大家喜歡印尼泡麵嗎？」結果貼文釣出隱藏買法，一包售價竟然比市售8~10元還要更低。
編輯中心/綜合報導
2021-07-10 15:28:25
原PO在「Dcard」貼文指出「印尼泡麵一包才8~10元，有人跟我一樣也喜歡嗎？大家都多久吃一次啊，最近一口氣買了18包，想說可以慢慢吃，結果我媽說我買太多，這樣可能還沒吃完就過期，請問各位是否喜愛印尼泡麵？」
貼文一出，網友紛紛回應「18包還好啦，一次都要吃兩包的」、「一包吃不飽，我大概很快就吃完了」、「其實滿容易一餐就煮兩包，因為一包說吃飽也沒很飽，我家一次都買20~30包」、「覺得太鹹了耶，不是很喜歡」、「喜歡重口味的人真的喜歡」、「哈哈我之前訂了一大箱，大概30幾包一下就吃完了」、「網購也是一次30包.....都一下就吃完了」、「太鹹出局」、「有些口味真的味道很怪...還是乖乖吃原味」。
另外，也有內行網友表示「愛吃的人就去東南亞超市買整箱的，比市售8~10元便宜喔！」、「跟大家說可以去印尼商店買，一箱280有40包」、「大量需求去印尼商店買，一箱280有40包，一包7元」、「買過一整箱40包260路過」、「東南亞超市一整箱更便宜，真的是月底救星」、「媽媽是印尼人，我們都是去印尼店裡搬整箱的，真的便宜很多，40包270元」、「大量的不要買單包，買整箱一包7元甚至更低，選對就賺了」。（編輯：張嘉哲）