尪會帶娃又顧家！「1嗜好」卻讓人妻臉綠：每月卡費刷1萬
從戀愛到結婚，考驗的往往不是兩人有多相愛彼此，而是互相的價值觀和生活習慣是否能夠磨合，尤其若是牽扯到金錢，問題更會變得益加複雜。就有位女網友抱怨，大嘆自己老公雖然是好好先生，會帶小孩又顧家，但缺點就是每月玩遊戲的花費頗高，卡費最多可以刷到1萬，讓她無法接受。
編輯中心/綜合報導
2021-07-10 17:56:28
該位人妻在Dcard發文，詢問大家「老公每個月花在遊戲上多少錢？」透露自己發現老公每個月會刷3000～10000新台幣在遊戲上，雖然知道這是另一半的休閒娛樂，而且老公平常會顧小孩也會做家事，堪稱好好先生，但為了遊戲花這麼多錢還是讓原PO崩潰，不禁直呼「覺得好浪費錢喔...」
文章發佈後掀起討論，許多過來人都勸原PO看開點，「如果收入ok的話，小花沒什麼呀！就跟女生會花錢買保養品、衣服、包包一樣」、「如果有存錢＋該出的都有出，那就他開心就好～妳也會花錢治裝買保養品吧」、「我跟老公彼此都不會干涉對方的花費，只要他賺的錢夠養活自己就好」、「他花自己的錢，如果不會影響到生活就不用管他吧」、「浪不浪費，不是這樣定義的，那是因為你不玩～對玩家來說，這就是他們喜愛的商品，遊戲廠商也不是慈善事業」、「妳就看開一點吧，就跟女生會買一堆化妝品保養品衣服包包一樣意思」。
另外也有網友認為，「看收入多少，我一個月也花差不多金額在玩遊戲，但是只佔我收入1/10不到，這就是純娛樂費用，就算不玩遊戲也會花在其他地方」、「我覺得應該設一個每個月的固定金額，達到了就不要繼續課」、「個人價值觀不同而已，只能說都是成年人了，自己要會衡量收支就是了」。（編輯：倪浩軒）