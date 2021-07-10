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面試爽被錄取「突收一文件要填」！網急壞揭目的：有陷阱

▲有網友指出，友人最近錄取工作後，卻收到一張離職單要求先填寫，過來人一聽紛紛狂勸「有陷阱！」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay ）
▲有網友指出，友人最近錄取工作後，卻收到一張離職單要求先填寫，過來人一聽紛紛狂勸「有陷阱！」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-10 18:05:28｜2021-07-10 18:13:41

不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有一名網友指出，朋友最近錄取工作後，雇主卻丟了一張離職單要求他先填寫，原因曝光後，就引來許多人勸退「有陷阱！」

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原PO於臉書社團《爆系知識家》上發文，表示「我想請問一下：如果去面試，然後當天就通知你錄取了，也確定說哪天要報到上班，但是面試那天，雇主要你先寫一張離職單，這樣還要去上班嗎？」

他解釋這是朋友目前遇到的問題，友人解釋當初是透過人力公司求職，公司的用意在於，若要離職一定要於三天先告知，「然後要回派遣公司寫離職單，但因為有的人覺得還要跑一趟，有點麻煩，所以才會讓面試者一開始就先填好離職單，讓大家作業方便而已」。面對這樣詭異的狀況，就讓他好奇詢問「朋友也是第一次遇到這種狀況，然後他不在這個社團，所以請我幫忙問問」。

▲網友表示，友人面試成功被錄取後，公司卻丟了一張離職單叫他先填寫。（圖／翻攝爆系知識家臉書）
▲網友表示，友人面試成功被錄取後，公司卻丟了一張離職單叫他先填寫。（圖／翻攝爆系知識家臉書）
問題一曝光，就引來不少網友紛紛狂勸，「很麻煩，不合常理，總覺得有陷阱，老闆居心不良」、「有問題的公司，是騙社會新鮮人的，別去了」、「怕你不吃苦」、「這種公司就別去了吧！老是希望新人要肯學肯吃苦，沒福利沒前途還希望人吃苦」、「這別寫，對你沒好處，這公司也別去了」、「這是公司想隨時汰換員工不給保證的吧！！公司想辭退就辭退因為你離職單早已寫好」。

甚至有網友猜測後果，直言「建議不要，這樣公司隨時都能資遣員工，還免付資遣費，除非面試當天有錄影存證」、「如果不是你的錯公司硬塞給你叫你吞下，也拿出你第一天就寫好的離職單給你看，你就會知道什麼感覺了」、「派遣公司就是只要他們一句話叫你不用去了，你就失業了，應該是怕被要求非自願離職書，所以才要先寫吧！」（編輯：陳雅雲）

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