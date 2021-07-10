面試爽被錄取「突收一文件要填」！網急壞揭目的：有陷阱

我是廣告 請繼續往下閱讀
他解釋這是朋友目前遇到的問題，友人解釋當初是透過人力公司求職，公司的用意在於，若要離職一定要於三天先告知，「然後要回派遣公司寫離職單，但因為有的人覺得還要跑一趟，有點麻煩，所以才會讓面試者一開始就先填好離職單，讓大家作業方便而已」。面對這樣詭異的狀況，就讓他好奇詢問「朋友也是第一次遇到這種狀況，然後他不在這個社團，所以請我幫忙問問」。
問題一曝光，就引來不少網友紛紛狂勸，「很麻煩，不合常理，總覺得有陷阱，老闆居心不良」、「有問題的公司，是騙社會新鮮人的，別去了」、「怕你不吃苦」、「這種公司就別去了吧！老是希望新人要肯學肯吃苦，沒福利沒前途還希望人吃苦」、「這別寫，對你沒好處，這公司也別去了」、「這是公司想隨時汰換員工不給保證的吧！！公司想辭退就辭退因為你離職單早已寫好」。
甚至有網友猜測後果，直言「建議不要，這樣公司隨時都能資遣員工，還免付資遣費，除非面試當天有錄影存證」、「如果不是你的錯公司硬塞給你叫你吞下，也拿出你第一天就寫好的離職單給你看，你就會知道什麼感覺了」、「派遣公司就是只要他們一句話叫你不用去了，你就失業了，應該是怕被要求非自願離職書，所以才要先寫吧！」（編輯：陳雅雲）