COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

交往週年送女友機車？他稱有助防疫　全場急勸：考慮清楚

▲有網友想送女友機車當作交往週年禮物，認為可以節省對方通勤時間又降低染疫風險，不過許多過來人紛紛跳出來苦勸。（示意圖／取自pixabay）
▲有網友想送女友機車當作交往週年禮物，認為可以節省對方通勤時間又降低染疫風險，不過許多過來人紛紛跳出來苦勸。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-10 21:02:22

全台防疫三級警戒持續到7月26日，雖然13號起將適度鬆綁「微解封」，但許多民眾還是選擇盡量減少出門移動，降低被病毒感染的風險。就有位男網友靈機一動，由於和女友的交往週年紀念日在即，認為若送上一輛機車，可以方便女友上下班通勤，無需搭乘大眾交通工具。不過這個想法卻遭到許多過來人反對，紛紛勸他再想想。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT發文詢問，「週年紀念日送女友機車如何？」指出正值疫情期間，女友沒有居家辦公還是必須進公司上班，且從女友家到公司得搭捷運再轉公車，「明明騎車20分鐘就能到的地方，卻要花40分鐘以上搭車才能到」，讓原PO不禁認為買台機車送女友，「或許是個不錯的選擇？」不僅節省時間還能降低染疫風險。

▲網友討論台北捷運最應該廢掉的是哪一站。（圖／NOWnews資料照片）
▲原PO女友上班要搭捷運再轉公車，讓他心生送對方一輛機車的想法。（圖／NOWnews資料照片）
原PO最後請教網友，有沒有哪些比較適合體型瘦小女生騎乘的機車可以推薦？但文章發佈後，許多過來人卻跳出來苦勸，「女生有說想機車通勤嗎」、「有些女生覺得騎車很曬不愛，有先試探問過嗎？」、「有的人不是沒車騎，只是喜歡坐大眾運輸的舒適感。公司附近有無地方停也是重點」、「不是每個女生都喜歡騎車的」、「我完全不願意每天上下班騎車20分鐘，寧願滑手機聽音樂睡覺搭車多花一點時間。如果你買了可是她不想騎，你會不會很失望，結果變成她心裡有一個壓力咧」、「空污嚴重日曬雨淋你確定她想騎車？」、「這種天氣20分鐘，拿下安全帽，頭髮都濕掉塌掉了，有的女生會很介意」。

不過也有網友認為，「對女友不錯唷」、「我女生反而是騎125，覺得龍頭比較穩」、「好貼心～最好找容易立中柱跟車廂裝東西空間大的款式」、「直接送台機車滿大氣的啊，可以嫁了」。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
11.32%88.68%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
20.38%79.62%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
14.66%85.34%
2021-07-08-2021-07-11
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀