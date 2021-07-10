交往週年送女友機車？他稱有助防疫 全場急勸：考慮清楚
全台防疫三級警戒持續到7月26日，雖然13號起將適度鬆綁「微解封」，但許多民眾還是選擇盡量減少出門移動，降低被病毒感染的風險。就有位男網友靈機一動，由於和女友的交往週年紀念日在即，認為若送上一輛機車，可以方便女友上下班通勤，無需搭乘大眾交通工具。不過這個想法卻遭到許多過來人反對，紛紛勸他再想想。
編輯中心/綜合報導
2021-07-10 21:02:22
原PO在PTT發文詢問，「週年紀念日送女友機車如何？」指出正值疫情期間，女友沒有居家辦公還是必須進公司上班，且從女友家到公司得搭捷運再轉公車，「明明騎車20分鐘就能到的地方，卻要花40分鐘以上搭車才能到」，讓原PO不禁認為買台機車送女友，「或許是個不錯的選擇？」不僅節省時間還能降低染疫風險。
原PO最後請教網友，有沒有哪些比較適合體型瘦小女生騎乘的機車可以推薦？但文章發佈後，許多過來人卻跳出來苦勸，「女生有說想機車通勤嗎」、「有些女生覺得騎車很曬不愛，有先試探問過嗎？」、「有的人不是沒車騎，只是喜歡坐大眾運輸的舒適感。公司附近有無地方停也是重點」、「不是每個女生都喜歡騎車的」、「我完全不願意每天上下班騎車20分鐘，寧願滑手機聽音樂睡覺搭車多花一點時間。如果你買了可是她不想騎，你會不會很失望，結果變成她心裡有一個壓力咧」、「空污嚴重日曬雨淋你確定她想騎車？」、「這種天氣20分鐘，拿下安全帽，頭髮都濕掉塌掉了，有的女生會很介意」。
不過也有網友認為，「對女友不錯唷」、「我女生反而是騎125，覺得龍頭比較穩」、「好貼心～最好找容易立中柱跟車廂裝東西空間大的款式」、「直接送台機車滿大氣的啊，可以嫁了」。（編輯：倪浩軒）
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