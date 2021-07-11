阿嬤住院呼吸困難！照X光驚見「雙手掐脖」 醫師證實了
日常生活中常常會發生一些我們無法解釋的事情，近日，一名女網友分享自己醫師朋友6年前遇到的詭異事件，表示一名阿嬤本來住院狀況都正常，結果某天突然呼吸困難，醫師緊急安排照X光後，卻發現有手掐著她的脖子，貼文引發熱議，更釣出當年的主治醫師回應。
編輯中心/綜合報導
2021-07-11 10:01:07
原PO在「靈異公社」貼文指出「我一個醫師朋友當時在醫院工作，有一位阿嬤當時候住院，但是狀況還算頗佳，結果某天突然呼吸困難，被送去照X光，結果放射科照完之後卻遲遲未上傳X光片到雲端，我醫師朋友就打電話去確認，沒想到放射科人員卻說『我們覺得片子有問題...還在考慮要不要上傳....』」。
後來幾經協調，才決定先將照片傳到醫師手機，結果一看照片，阿嬤的頸間與左胸出現類似手的物體，以一般情況來說，人的手被X光拍攝不會出現實體全黑，後來阿嬤突然表示「剛剛有人趴在我的上面，一手掐住我喉嚨，一手抓我胸口，讓我喘不過氣」。
貼文曝光後，引發不少網友回應「太可怕了吧＝＝」、「現在X光連這種都照得到啊...好可怕」、「肯定有人覺得這是瞎掰的」、「雞皮疙瘩」、「本身有靈異體質，覺得沒遇過的人就不要說別人瞎掰」、「好可怕，難以想像」、「X光會不會太先進，抖爆」。
而在一連串的貼文中，當時這位阿嬤的主治醫師也出面回應，他表示「這圖沒有造假，我到現在連護理站哪個床好都記得，照片是透過portable X光機翻拍，我也無法解釋怎麼會有那雙手，拍X光時除了放射師沒人在病房內，而且這位阿嬤入院的時候，肺部也沒有任何問題，但當天早上突然呼吸困難，不得已只好先插管，後來進ICU的時候，主治醫師還滿頭問號問說為什麼要插管，之後三天就拔管出ICU了，最後順利出院。」（編輯：張嘉哲）