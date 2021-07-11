開衛生紙「尷尬炸開」！男嗨：更好抽了　網一看全喊崩潰

市面上衛生紙的品牌琳瑯滿目，讓消費者的選擇相當多元，不只是上廁所需要用到，日常生活中更是不可或缺的日用品，疫情爆發之初也曾發生過民眾擔心沒得用而搶購一空的情況。不過日前就有網友分享自己每次開衛生紙都會「開到爆開」，更稱「從小到大永遠都學不會」，更解釋這種方式「反而更好抽」的原因，話題曝光後掀起眾人討論。

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購買衛生紙後拆封對一般人來說相當稀鬆平常，這名男網友日前就在社群論壇《Dcard》發文表示，自己每次拆開衛生紙總是「用力過頭」連同包裝一起拆開，「從小到大永遠都學不會，被老媽看見一定被罵！」，這種情況對一般人來說是相當困擾，但原PO卻反問眾人「開成這樣是不是更好抽？」。

▲原PO認為衛生紙包裝不小心拆過頭「反而更好抽」。（圖／翻攝自Dcard）

不少網友看到照片也紛紛留言表示無法接受「給我把它黏好，看了不蘇湖！我之前開大力也變成那樣，結果放包包，全部給我炸出來，差點氣死」、「不行啦！這樣會髒掉吧？」、「只有不小心撕破的時候將就用」、「我覺得很好用重點是便宜，缺點是他裝太滿前幾張要比較小心抽不然都會破掉」、「強迫症的快要崩潰了」、「我覺得不行，看著好難受」。

事實上，《NOWnews今日新聞》先前就曾報導過民眾發生類似情況，有不少網友分享能「完美打開衛生紙」的小撇步，「我都是往下把空氣壓出來後，再開，基本上都成功，試試看」、「兩手大拇指或其他四指慢慢往外拉，也不要太大力，試試看吧」、「反手開，換成大拇指在底部，其他四指在開口處」，另外也有網友分享只要用超商網袋裝起來就好，「開爆了用超商的網袋裝起來，哈哈，剛好掛在馬桶旁，很好拿取」。（編輯：楊智傑）