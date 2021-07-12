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餐廳仍禁內用！他不解「公司吃飯也人一堆」　網秒揪盲點

▲有網友好奇提問，餐廳不能內用，但上班族還是一堆人帶回辦公室吃，不解有何差別？貼文曝光引發熱議。（示意圖／取自pixabay）
▲有網友好奇提問，餐廳不能內用，但上班族還是一堆人帶回辦公室吃，不解有何差別？貼文曝光引發熱議。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-12 07:26:10

中央流行疫情指揮中心宣布，三級疫情警戒延長至7月26日，卻宣布餐飲業「微解封」，授權縣市政府自行定義相關措施，但多個縣市首長政策髮夾彎，最後全台仍確定全面禁止內用。對此，就有網友在PTT八卦版好奇提問，餐廳不能內用，但上班族還是一堆人帶回辦公室吃，不解有何差別？貼文曝光引發熱議。

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原PO以「搞不懂餐廳不能內用的邏輯」為題，貼文提到現在餐廳雖然只開放外帶，但上班族還是一堆人帶回辦公室吃，反問「難不成他們座位都有隔間或隔板？我自己這陣子因疫情關係兼差跑外送，常常看到上班族還不是好幾個坐在一起吃飯聊天，這樣有比較安全？」真心不懂兩者的標準為何。

▲有網友好奇提問，餐廳不能內用，但上班族還是一堆人帶回辦公室吃，不解有何差別？貼文曝光引發熱議。（圖／翻攝自PTT）
▲有網友好奇提問，餐廳不能內用，但上班族還是一堆人帶回辦公室吃，不解有何差別？貼文曝光引發熱議。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我們都用會議室輪流消毒吃飯有隔板」、「兩者都不行啊」、「開放內用變毒窟，這不難理解吧」、「對啊，不是有隔板、梅花座就好了？」「我是覺得可以內用，但必須用免洗餐具，而且內用禁止聊天」、「外帶就是沒內用好吃」。

對此，有網友指出關鍵「同一間公司出問題比較好抓吧」、「可能認為外面吃飯的人多，危險因子高吧」、「內用人群混雜，跟公司能比嗎？」「會接觸不特定人士」、「公司都是同票人，餐廳就更複雜」、「在店裡比較難抓，同公司好抓」。

事實上，中央流行疫情指揮中心日前宣布13日起「微解封」，其中餐飲業有條件開放內用部分引起爭議。不少縣市在餐飲業開放內用這項政策上都演出髮夾彎，包括台南、屏東、彰化、南投、台東等縣市政府，一度準備開放內用，後又更改立場，宣布在疫情三級警戒解除前，不開放餐飲內用。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
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19.86%80.14%
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三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
15.86%84.14%
2021-07-08-2021-07-11
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

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