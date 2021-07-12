餐廳仍禁內用！他不解「公司吃飯也人一堆」　網秒揪盲點

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▲有網友好奇提問，餐廳不能內用，但上班族還是一堆人帶回辦公室吃，不解有何差別？貼文曝光引發熱議。（圖／翻攝自PTT）

「同一間公司出問題比較好抓吧」、「可能認為外面吃飯的人多，危險因子高吧」、「內用人群混雜，跟公司能比嗎？」「會接觸不特定人士」、「公司都是同票人，餐廳就更複雜」、「在店裡比較難抓，同公司好抓」。