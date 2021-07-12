餐廳仍禁內用！他不解「公司吃飯也人一堆」　網秒揪盲點

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貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我們都用會議室輪流消毒吃飯有隔板」、「兩者都不行啊」、「開放內用變毒窟，這不難理解吧」、「對啊，不是有隔板、梅花座就好了？」「我是覺得可以內用，但必須用免洗餐具，而且內用禁止聊天」、「外帶就是沒內用好吃」。
對此，有網友指出關鍵「同一間公司出問題比較好抓吧」、「可能認為外面吃飯的人多，危險因子高吧」、「內用人群混雜，跟公司能比嗎？」「會接觸不特定人士」、「公司都是同票人，餐廳就更複雜」、「在店裡比較難抓，同公司好抓」。
事實上，中央流行疫情指揮中心日前宣布13日起「微解封」，其中餐飲業有條件開放內用部分引起爭議。不少縣市在餐飲業開放內用這項政策上都演出髮夾彎，包括台南、屏東、彰化、南投、台東等縣市政府，一度準備開放內用，後又更改立場，宣布在疫情三級警戒解除前，不開放餐飲內用。（編輯：賴詠璿）
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