高市議會黨團協商決議　7月28日起復會

高雄市議會今（12）日召開黨團協商會議，由議長曾麗燕主持，副議長陸淑美及國民黨團總召童燕珍、民進黨團總召鄭光峰、無黨團結聯盟總召朱信強與會協商，決定第5次定期大會自7月28日起復會，8月26日閉幕，依原議程召開會議，並同意市府先行動支具有時效急迫性之墊付款計11案。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-07-12 13:37:51｜2021-07-12 14:22:47
此次高雄市議會的第3屆第5次定期大會議程原在4月9日開幕，因疫情升溫，經三黨團協商，決定自5月17日起將議程順延至5月31日，因疫情未降溫，5月31日遂再次召開黨團協商，決定繼續順延議程，後續議程將待中央流行疫情指揮中心宣布警戒降為二級後，再召開黨團協商決定，因高雄疫情趨緩，高雄市議會再度進行黨團協商，決定定期大會自7月28日起復會。
民進黨團總召鄭光峰強調，目前市府各局處全體動員執行市民疫苗接種任務，為讓市府團隊完善處理疫情防治，建議定期大會於7月27日復會；國民黨團總召童燕珍議員則指出，中央疫情指揮中心延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，為不影響議員監督市政的職責和權益，她建議7月27日恢復開會，除非有重大疫情再度發生。
對此，副議長陸淑美認為，為讓市府針對疫情有更完善處置，並多給一天的緩衝時間，建議定期大會自7月28日復會，無黨團結聯盟總召朱信強同意在7月27或28日中擇一日期復會，但要求依原定議程開會；經過協商，各黨團取得共識，一致同意於7月28日復會，8月26日閉幕，並依原議程內容開會。
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