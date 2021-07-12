外送平台買「免運費」超划算？客實測認證　1種人不可行

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結果因為加入了外送APP的包月免外送費，結果為了湊低消發現常會多買很多

▲網友表示，每次都為了湊免運而多點東西，反而沒省到。（示意圖/翻攝自《pexels》 ）

每次都忍不住想湊免運點了一堆，一個人真的不行