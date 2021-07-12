外送平台買「免運費」超划算？客實測認證 1種人不可行
外送平台近年崛起，許多人在家中用APP點餐就能享受熱騰騰的美食，不過也有不少人抱怨外送平台上「價格都會變貴」的問題，但即便如此，仍舊是非常多人使用，路上也常常可以看到許多外送員。近日，就有網友分享自己在疫情期間使用外送平台的心得，並點出外送平台的「最大問題」，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-12 16:18:06
原PO在PTT貼文指出「本以為疫情下自己會比較勤勞自己煮飯，結果因為加入了外送APP的包月免外送費，結果為了湊低消發現常會多買很多，而且APP上比較貴的餐廳比平常能見度更高了，以前常吃的小吃攤現在反而更少買，伙食費直接比疫情前多了快2~3倍，實在有點可怕。」
貼文一出，網友紛紛回應「真的＝＝每次都忍不住想湊免運點了一堆，一個人真的不行」、「跟你一樣...提高超多，有時候湊不了免運，外送費就超高」、「每天越吃越好真的不知道該怎辦」、「提高超多！一個人要免運真的會吃太好」、「+1湊免運才是真的沒有回頭路，感覺省了運費，卻多了餐點的費用....根本沒省到」、「提高+1一個人不適合湊免運」。
不過，也有網友表示「我是減少欸，聚餐的花費少很多」、「餐費雖然提高，但是生活娛樂少很多吧」、「我都跟室友搭伙，因為自己煮所以比較省」、「減少很多，因為媽媽開始煮飯，就吃家裡了」、「自己一個人少少煮，買食材回來煮一次可以吃好幾餐，蠻省的啊」。（編輯：張嘉哲）