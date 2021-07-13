房市／捷運支撐　大湳廣豐疫情間沒降價

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宋有容進一步說明，第二則為大湳廣豐商圈的生活機能優勢是一般重劃區無法可比，診所、銀行、連鎖餐飲店家都有，且區域內的廣豐新天地百貨商場與影城也是支撐房價的重要機能。
第三則是離未來捷運站點近，宋有容表示，不是所有商圈都近捷運站，有的重劃區因為腹地較大，因此部分區域會離捷運站較遠，但大湳廣豐商圈的商圈集中，區域內多棟社區，步行到捷運綠線G04、G05站皆僅需路程約10-15分鐘。
廣豐商圈區域內約有20棟社區大樓與別墅產品，其中10年內的社區大樓居多，單價落在26-28萬之間，兩房加車位總價約為900-1000萬內，三房加車位總價則為1200萬左右，屋況好的物件可成交至3字頭，區域內一棟預售屋也已完銷，成交價約單坪30-31萬。
宋有容觀察，疫情間仍不畏疫情出來看屋的客群以換屋族群居多，他們是因賣掉舊屋，因資金、時間考量需要買新屋，或是已看屋多次，例如對同一社區大樓的棟別、戶型、周遭環境都很熟悉，因此透過線上智能賞屋先看過格局，價格可接受也有意願洽談，簽約前在屋主帶領下確認屋況細節後即可成交。部分則有置產客戶，看中捷運綠線的未來發展性，鎖定店面、土地，或收租住宅等標的。