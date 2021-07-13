影／貓咪躺紙箱幻想「泡溫泉」　媽笑：客人還滿意嗎？

貓咪果然都是紙箱控呢！IG帳號moji.cat的主人翁是隻白色底混合銀虎斑的貓咪，牠臉頰就像麻糬、加上毛色像沾到墨水般獨特，主人吉媽幫牠取名為「墨吉Moji」。日前，墨吉躺在紙箱打盹，影片中的「亮點」引起網友熱議笑說：「那個臉頰肉肉溢出來了，有夠可愛！」一起來瞧瞧。

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▲從小貓蛻變成大貓的墨吉，很驚喜長出肥厚的嘴邊肉！（圖／FB粉專墨吉+IG@ moji.cat授權）

× ▲從小貓蛻變成大貓的墨吉，很驚喜長出肥厚的嘴邊肉！（圖／FB粉專墨吉+IG@ moji.cat授權）

▲因為臉頰像麻糬，主人吉媽幫牠取名為「墨吉 Moji 」。（圖／FB粉專墨吉+IG@ moji.cat授權）

× ▲因為臉頰像麻糬，主人吉媽幫牠取名為「墨吉 Moji 」。（圖／FB粉專墨吉+IG@ moji.cat授權）

▲這位客人還滿意嗎？ （圖／FB粉專墨吉+IG@ moji.cat授權）

× ▲這位客人還滿意嗎？ （圖／FB粉專墨吉+IG@ moji.cat授權）

吉媽從墨吉小貓時期開始養，長大意外冒出Q彈嘴邊肉，就像幸運獲得「驚喜包」，對此吉媽也笑說：「應該是我揉大的喔！」墨吉平時經常待在紙箱耍廢、 思考喵生、睡上一覺，最愛的睡姿是把頭饋在紙箱邊夢周公，這天吉媽見牠在紙箱呼呼大睡，突然心血來潮拿出衛生紙摺成一小塊、放在墨吉的頭上，瞇眼的睡顏就像正享受著「泡溫泉」時光呢！

▲是不是很想親手摸摸看本喵的嘴邊肉？（圖／FB粉專墨吉+IG@ moji.cat授權）

× ▲是不是很想親手摸摸看本喵的嘴邊肉？（圖／FB粉專墨吉+IG@ moji.cat授權）

墨吉煞有其事「泡溫泉」、加上可愛的臉頰亮點，影片吸引許多網友會心一笑留言說：「

這位客人還滿意嗎？

」、「水溫需要加強嗎？ 」、「臉頰肉溢出來了！ 」、「水溫還可以嗎？ 」、「好想捏～手感一定很讚！」、「想報名捏臉頰肉肉www 」、「滿足的表情全寫在臉上」。

▲墨吉的表情很有戲，吉媽抱起來就像養到巨貓！（圖／FB粉專墨吉+IG@ moji.cat授權）

× ▲墨吉的表情很有戲，吉媽抱起來就像養到巨貓！（圖／FB粉專墨吉+IG@ moji.cat授權）

▲墨吉興奮到模糊！（圖／FB粉專墨吉+IG@ moji.cat授權）

× ▲墨吉興奮到模糊！（圖／FB粉專墨吉+IG@ moji.cat授權）

吉媽表示墨吉就像很棒的喵室友，個性時而俏皮時而穩重時而調皮、大剌剌不怕生，不僅療癒主人的心，也為貓奴的生活增添許多歡笑，墨吉最引以為傲的招牌肥厚臉頰肉，可愛萌樣受到貓奴們喜歡，吸引6千多名粉絲追蹤，如果你也被墨吉的臉頰肉圈粉，可以到FB粉專「墨吉」與IG帳號moji.cat上找到牠唷！（編輯：楊釆蓉）

▲歡迎貓奴成為本喵的粉絲！（圖／FB粉專墨吉+IG@ moji.cat授權）