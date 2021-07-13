NanaQ爆造假0回應！網抓包「狂刪留言」 曾戰酸民喊這句
YouTuber「NanaQ」憑著極簡主義的生活方式爆紅，時常拍片介紹自己日常生活，包括自己不使用化妝品、使用布衛生棉、大便不用衛生紙，甚至整年都用清水洗澡等等，不過，近日NanaQ卻被網友踢爆，在過往的影片以及生活照中，頻頻露出馬腳，與影片中的事實不符合，但到今天為止，NanaQ都未曾出面澄清，但也有網友發現NanaQ不斷的刪除網友留言，而對於面臨酸民的心境，先前好友羊末子的貼文也透露一些端倪。
編輯中心/綜合報導
2021-07-13 09:46:38
NanaQ推出的影片類型大約介紹自己「極致的簡約生活」，號稱自己是極簡主義的生活者，像是平常不會使用化妝品、保養品，在家都只坐在地上、平常也只有25件衣服以及4雙鞋子可以更換等等，最主要目的是減少不必要的開銷以及浪費，最近更是以「一整年只用清水洗澡」以及「大便不用衛生紙」兩支影片迅速竄紅，讓不少人朝聖這樣的生活模式，圈粉無數。
但卻被網友踢爆這些全是造假，包括在影片及生活照中發現衛生紙、沐浴用品等等，但即便如此，NanaQ仍未出面澄清網友的指控，但也有網友翻出NanaQ好友，同為Youtuber的羊末子曾經在六月底發出的一篇文，羊末子內文寫道，因為受到酸民的批評自己心境調適不過來，NanaQ便傳語音安慰表示「他們（酸民）不懂我們這個無需比較的世界是多麼的美好又幸福」。
NanaQ告訴羊末子自己面對酸民的心態「大家都在討論我的衣服有幾件，東西到底要多精簡才配得上極簡，那到底有什麼重要的？8件還是80件都會有人有意見，我永遠少不過世界上更精簡的人，那也不是我的目的，我只希望我自己美好的改變，可以啟發更多的人，從混亂裡走出來一點，然後好好生活，雖然我早就已經將Dcard刪除了，但還是很偶爾會收到、手殘眼睛看到網頁，但也看到有些地方要調整，我會努力的！」
而羊末子也坦言，聽完這段語音後崩潰落淚，受到極大的鼓勵以及安慰。而對於近日「極簡生活爭議」，每天在Dcard都不斷有新文章被網友討論，指稱NanaQ雖未出面，但不少網友YT留言卻被刪除，但對於網路上的一切批評與風波，NanaQ至今還未出面回應。（編輯：張嘉哲）