買鹹酥雞必出事！女崩潰「別不信邪」　老饕秒懂：真的傷

台灣特色小吃種類多樣，其中鹽酥雞攤更是讓台灣人愛不釋手，金黃酥脆的炸物撒上胡椒鹽搭配蒜頭以及九層塔的風味，是不少人宵夜的首選。不過，近日就有網友分享自己每次去買鹹酥雞攤的時候，每次去買都會出事，其原因曝光之後，引發廣大迴響。

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原PO在「美食公社」貼文指出「我真的要剁手指了....每次只要去鹹酥雞攤真的都會出事！偶爾只是想吃點小東西，走去鹹酥雞攤就開始這邊夾一點、那邊夾一點，然後給老闆結帳就出事了，我明明只有100元的預算，每次都買到破200，不然就是到300，你各位真的不要不信邪...鹹酥雞攤真的有奇怪的魔力，手都停不下來。」

▲網友分享自己本來只想買一百元炸物，結果走進攤位又夾到變兩百，感到非常苦惱。（圖/美食公社）

貼文一出，網友紛紛有共鳴表示「真的＝＝去之前都會預定150就好，夾一夾又變300」、「上次想吃地瓜薯條而已，50元變260元....」、「鹹酥雞攤的魔力就是讓你傷荷包，但真的看到一堆東西忍不住都夾一點」、「上次也是經過想吃雞心而已，買一買也是280」、「鹹酥雞攤真的好傷荷包啊...真的忍不住多夾」、「上次夾完已經控制在200內，老闆要炸時又忍不住多喊一份鹹酥雞，又破兩百＝＝」。

也有過來人分享經驗「通常這只會發生在自己夾的鹹酥雞店，如果是菜單的就會計價不會點超過」、「所以我都去雞排店，鹹酥雞攤真的會莫名夾很多」、「我家三個人，隨便夾就破500，但明明不需要夾那麼多，有時候都還有剩下」、「克制不住的就去雞排店，有菜單那種，會省很多」。（編輯：張嘉哲）