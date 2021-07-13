全台用電再創新高！台電傳授2招省電 吹冷氣也可省荷包
受到疫情影響，不少人居家時間增多，加上近期台灣天氣炎熱，民眾都會打開冷氣享受涼快，導致全台用電量大增。台電今（13）日指出，全台用電量再創歷史新高，14時59分全國用電量達到3859.9萬瓩，刷新歷史用電新高紀錄。對此，台電也分享2招省電撇步，「請大家一起節約能源，珍惜每一度得來不易的電力」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-13 19:54:15
台電今日於臉書粉專《電力粉絲團》上發文，表示今日用電量再創歷史新高，近日全台天氣潮濕悶熱猶如蒸籠，加上疫情居家、景氣等因素推升用電，下午14:59全國用電量達到3859.9萬瓩，刷新歷史用電新高紀錄。
台電透露，當下太陽光電貢獻225.5萬瓩，占尖峰用電約5.84%，在整個午後用電高峰期間，太陽光電均維持在300萬瓩以上，扮演相當重要的供電角色，但後因中南部午後雷雨而遞減。台電解釋，在面對太陽光電於傍晚時遞減，為了滿足夜間居高不下的用電需求，會透過調度抽蓄水力機組，並搭配需量反應等需求管理措施，來穩定、維持供電。
此外，台電亦分享2招省電撇步：一、冷氣溫度設定26~28度並搭配電風扇；二、冷氣溫度每調高1度可省電6%，同時呼籲民眾請在用電尖峰時段（14:00~20:00）儘量減少使用大型耗能家電，舒緩用電尖峰的負擔。台電強調，面對今夏用電可能繼續創高峰，會全力確保穩定供電，也請大家一起節約能源，珍惜每一度得來不易的電力。（編輯：陳雅雲）
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