COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

全台用電再創新高！台電傳授2招省電　吹冷氣也可省荷包

▲台電今（13）日表示，14時59分全國用電量達到3859.9萬瓩，刷新歷史用電新高紀錄。面對夏季用電量可能繼續創高峰，台電也分享2招省電撇步。（示意圖／翻攝pixabay）
▲台電今（13）日表示，14時59分全國用電量達到3859.9萬瓩，刷新歷史用電新高紀錄。面對夏季用電量可能繼續創高峰，台電也分享2招省電撇步。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-13 19:54:15

受到疫情影響，不少人居家時間增多，加上近期台灣天氣炎熱，民眾都會打開冷氣享受涼快，導致全台用電量大增。台電今（13）日指出，全台用電量再創歷史新高，14時59分全國用電量達到3859.9萬瓩，刷新歷史用電新高紀錄。對此，台電也分享2招省電撇步，「請大家一起節約能源，珍惜每一度得來不易的電力」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台電今日於臉書粉專《電力粉絲團》上發文，表示今日用電量再創歷史新高，近日全台天氣潮濕悶熱猶如蒸籠，加上疫情居家、景氣等因素推升用電，下午14:59全國用電量達到3859.9萬瓩，刷新歷史用電新高紀錄。

台電透露，當下太陽光電貢獻225.5萬瓩，占尖峰用電約5.84%，在整個午後用電高峰期間，太陽光電均維持在300萬瓩以上，扮演相當重要的供電角色，但後因中南部午後雷雨而遞減。台電解釋，在面對太陽光電於傍晚時遞減，為了滿足夜間居高不下的用電需求，會透過調度抽蓄水力機組，並搭配需量反應等需求管理措施，來穩定、維持供電。

▲台電13日表示，14時59分全國用電量達到3859.9萬瓩，刷新歷史用電新高紀錄。（圖／翻攝電力粉絲團臉書粉專）
▲台電13日表示，14時59分全國用電量達到3859.9萬瓩，刷新歷史用電新高紀錄。（圖／翻攝電力粉絲團臉書粉專）
此外，台電亦分享2招省電撇步：一、冷氣溫度設定26~28度並搭配電風扇；二、冷氣溫度每調高1度可省電6%，同時呼籲民眾請在用電尖峰時段（14:00~20:00）儘量減少使用大型耗能家電，舒緩用電尖峰的負擔。台電強調，面對今夏用電可能繼續創高峰，會全力確保穩定供電，也請大家一起節約能源，珍惜每一度得來不易的電力。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
47.75%52.25%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
56.94%43.06%
2021-07-12-2021-07-15

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
13.66%86.34%
2021-07-09-2021-07-13
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
即時
推薦閱讀