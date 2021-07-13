婆家只顧寶寶！媳婦卻孤零躺床上　他喊「1觀念」全讚爆

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▲原PO的大嫂也快生了，於是立刻跟爸媽說「要當一個好婆家」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

生小孩最有壓力的一定是母親，希望婆家的家人不要滿腦子都只有自己的金孫，而忘記那個最痛、最辛苦的媳婦們