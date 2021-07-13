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婆家只顧寶寶！媳婦卻孤零躺床上　他喊「1觀念」全讚爆

▲有網友到醫院探望朋友的老婆，卻看大家都關心小寶寶，讓他看了十分心酸。（示意圖／翻攝Pexels）
▲有網友到醫院探望朋友的老婆，卻看大家都關心小寶寶，讓他看了十分心酸。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-07-13 21:47:49

台灣有些長輩的思想比較傳統，甚至還存在「男尊女卑」的觀念。近日，就有網友分享，朋友結婚後受到婆家的冷漠，甚至在孩子出生時，一個人孤零零的躺在病床上，讓他看了相當心酸，因此忍不住對自己的爸媽說「我希望你們能當一個好婆家」，貼文一出也引起熱議。

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原PO在《Dcard》表示，朋友愛情長跑多年終於步入禮堂，並且幸福的懷孕了，但從對方口中得知，婆家對朋友的老婆並不是那麼重視，而他當時認為，只要慢慢溝通遲早都會轉好。直到要生產時，朋友剛好在出差趕不回來，於是他立刻到現場探望。

然而，眼前的一幕卻令他十分心酸，只見護理師將小寶寶推出來後，婆家所有人都圍在小寶寶旁，卻沒有任何人去關心媽媽，甚至還一個孤零零的躺在病床上。他感嘆，自己只是個外人，也無法說些什麼，只能向朋友建議「你以後一定要好好的教育自己的父母」。

▲原PO的大嫂也快生了，於是立刻跟爸媽說「要當一個好婆家」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲原PO的大嫂也快生了，於是立刻跟爸媽說「要當一個好婆家」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
幾個月後，這件事差點發生在原PO爸媽身上，因為大嫂也快生了，而爸媽卻整天關心寶寶，很少提到大嫂的事情，彷彿腦袋裡面只有即將出生的孫子一般，於是他再三跟爸媽強調，「你們以後絕對不要只顧著寶寶，而忘記自己的媳婦，我希望你們能當一個好婆家」。

原PO透露，幸好爸媽有聽進去，除了孫子以外，也時常關心大嫂身體，讓他鬆了一口氣，最後也忍不住說「生小孩最有壓力的一定是母親，希望婆家的家人不要滿腦子都只有自己的金孫，而忘記那個最痛、最辛苦的媳婦們」。

貼文曝光後，網友也紛紛讚嘆，「你做得很棒，你的父母也很棒」、「這觀念太正確了」、「你這種觀念，超棒的啊」、「這是真的，生產完，婆家的人只關心孫子，你也只能呵呵」、「原po真是個善良的好人」、「我生完孩子時，娘家阿姨天天來報到，為的就是怕我產後憂鬱症，有人關心真的有差」、「是呀...生產時只有娘家媽媽會關心自己而已」。（編輯：許智超）

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