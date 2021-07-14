「80坪電梯公寓vs電梯透天」怎選？網一面倒：住過回不去

買房是許多年輕人夢寐以求的願望之一，也是不少人共同的夢想，不過，如今房價甚高，想擁有一間屬於自己的房子並不容易，而對於物件的條件，每個人的需求也不盡相同。近日有網友就透露，自己想住80坪的電梯透天，女友則喜歡80坪的電梯公寓，這讓他相當懊惱，便詢問鄉民意見「該選哪一個比較划算呢？」結果全場答案幾乎「一面倒」，甚至還有人直乎「住過就回不去了」。

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原PO在PTT八卦板以「

80坪電梯公寓跟80坪電梯透天怎麼選？

」為題發文，他表示，自己目前32歲，手上有一些現金，最近正在看房子，考量到以後結婚的房產規劃，不過，他與女友意見不太依樣，他想住80坪的電梯透天，女友則想住80坪的電梯公寓，他並發文請益大家「這2個都是實坪，也都是雙車位，手上的現金只能選其中一個，到底該選哪一個比較划算呢？」

▲有網友在PTT提問「80坪電梯公寓跟80坪電梯透天怎麼選？」結果許多人都秒選「透天」。（圖／翻攝自PTT）

問題曝光，幾乎全場都秒選「

透天

」，紛紛留言「當然是透天」、「其實80坪電梯透天的爽度絕對比大樓高很多，可以買80坪電梯透天的鄰居也不可能差」、「公寓根本不值錢，房價是貴在土地又不是貴在水泥 」、「透天啊！一樓拿來當停車場都賺」、「找社區型電梯獨棟透天，無敵了」、「當然選透天，不怕樓上住奧鄰居，還有院子」、「能買透天買大樓幹嘛，除非地點差很多，但透天電梯很無用」、「住完透天就回不去了」、「透天啦！你不會被樓上腳步聲音吵到，也不用繳管理費用，更不需要跟人擠電梯，住透天裝修只影響左右邊，公寓卻是整個社區。」

不過，也有網友直言「大樓勝，能買這麼大坪數的鄰居也應該不差」、「拜託，住透天的隔壁雨遮蓋到你家，漏水還要你賠咧，透天停車爭議更是多到不行」、「透天要一直上下上下很麻煩」、「都住過，個人還是會選大樓」；此外，還有人認為「還是看地點跟生活機能啦 ！」（編輯：許苡晴）