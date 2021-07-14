三明治加啥醬才讚？老饕推「美乃滋替代品」：好吃又不膩

由於疫情關係，大家待在家的時間變多了，不少人都改為居家辦公，而在早餐的部分，不少民眾為求方便，便會選擇快速方便，且「肉、蛋、菜」一次滿足的三明治來當主餐。不過，三明治吐司上到底該塗什麼醬才好吃呢？一名老饕就推薦「美乃滋替代品」，大讚「好吃又不膩！」

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原PO在PTT cookclub 板以「

手作三明治內推薦加什麼醬？

」為題發文，他表示，因為疫情，盡量不要出門，所以這陣子開始學習自己做料理，目前在嘗試手作三明治，首先設想三明治中要夾水煮雞肉、番茄與生菜，但最後一步的調味醬一直沒想到有什麼適合的…他想要口味不膩口，並帶有一點酸甜的調味醬提味，不想用市面上常見且容易膩的美乃滋，因此便想請教網友「有沒有推薦的調味醬可以參考？」

▲有網友表示，三明治加「香蒜醬」口感很好吃，直呼是「美乃滋替代品」。（示意圖／翻攝自 Unsplash ）

問題一出，立刻掀起討論，網友紛紛回應「柚子青辣椒醬！我都用這個醬，很清爽！」「優格芥末醬或優格黃瓜醬，健康又好吃」、「凱薩醬+番茄醬」、「鷹嘴豆泥」、「花生醬！」「百香果」、「我愛無糖花生醬，或速食店的BBQ醬」、「我自己喜歡油醋醬」、「馬上要吃的話也可以用酪梨醬，要放一陣子的話酪梨就不適合」、「黃芥末配雞肉超讚！」「番茄醬跟黑胡椒」。

另也釣出專業吃貨分享好吃又不膩口的「美乃滋替代品」，那就是「

香蒜醬

」，他直言「雖然看起來很像美乃滋但是調味豐富，因為不是純美乃滋所以不膩，然後熱量也低，算是一個蠻好的美乃滋替代品」，最重要的是，口感也很好吃，別有一番風味。（編輯：許苡晴）